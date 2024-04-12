В Минске закрылись продуктовые магазины популярной сети? Узнали, что известно

Опубликовано: 12.04.2024 14:41 , Обновлено: 25.04.2025

В Минске закрылись продуктовые магазины нидерландской компании Spar. Это следует из данных сервиса "Карты Google": там, где были раньше точки Spar, супермаркеты переименовали в "Алми".

К примеру, минчане хорошо знали супермаркет Spar по адресу Партизанский проспект, 19А. На картах Google обозначено, что это уже магазин “Алми”. Хотя фото размещены еще точки Spar.

Такая же ситуация и с другими, вероятно, бывшими супермаркетами Spar. К примеру, по адресу ул. Жиновича, 1 и Партизанский проспект, 40.

По последнему адресу, к слову, уже сменили вывеску. Пользовать X поделился фото, где видно, что теперь там магазин “Алми”.

Кстати, супермаркет Spar закрыли в конце марта и в Мозыре Гомельской области. Как написал местный портал glaza.info, компания Eurospar отозвала свою франшизу, а супермаркет продолжит свою работу “в другом формате”.

Сайт Spar в Беларуси тоже не работает.

Магазины Spar, как и «Алми», в Беларуси распространяла по франчайзинговой схеме компания «Юнифуд». Она открыла по всей стране менее 10 магазинов.

В январе 2024 года стало известно, что у “Юнифуд” появились проблемы. «Да, мы проводили совещание в МАРТ, приезжал главный акционер «Алми». Он рассказал, что часть магазинов намерен сохранить. Банки признали их стабильное положение”, - прокомментировал тогда министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

[info_b]Spar — нидерландская компания, развивающая сети супер- и гипермаркетов Spar, Spar Express, EuroSpar и InterSpar. Spar International владеет более 13,5 тыс. магазинов в 48 странах мира. [/info_b]

«Буслік» и «Остров чистоты» трансформируют и «оздоровят»? В МАРТ рассказали, что будет и с торговыми сетями в Беларуси