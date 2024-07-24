"Они давно к этому шли" — Глава МАРТ объявил о ликвидации сети магазинов "Остров чистоты"

Опубликовано: 24.07.2024 14:28 , Обновлено: 25.04.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов объявил о ликвидации торговой сети бытовой химии "Остров чистоты". По его словам, накопившиеся проблемы не удалось решить ни банковскими кредитами, ни рассрочками платежей, поэтому сеть магазинов "будет ликвидирована".

Как утверждает министр, в ведомстве “больших проблем” с банкротством сети не видят, поскольку магазинов с похожими товарами в Беларуси достаточно. Вместе с тем, комментируя сложившуюся ситуацию с “Островом чистоты”, Богданов подчеркнул: они давно к этому шли.

“Когда мы узнали об этом, взяли процесс под свой контроль, пытались всеми силами как-то помочь в рамках нашей компетенции, но у них сформировался за последние пять лет настоящий ком проблем. Это не сиюминутные трудности, проблемы созревали долго”, — отметили в МАРТ.

Там пояснили, что речь идёт о неудачных финансовых вложениях и неправильной стратегии развития бизнеса. По словам министра, проблемы росли “очень быстро”, а с этим может справиться далеко “не каждая компания”. Что, собственно, и произошло. При этом Богданов уточнил: проблемы торговой сети не удалось решить “никакими инструментами”, в том числе кредитами и рассрочками.

“Мы собирали банки, всех участников рынка, и производителей, и поставщиков, и представителей самой сети, общались с ними, но проблема не решилась. Торговая сеть будет ликвидирована, наверное, это уже практически произошло”, — подытожил министр.

К слову, проблемы у “Острова чистоты” начались ещё в 2023 году. После того, как в магазинах по всей Беларуси резко сократилось количество товаров, поползли слухи о закрытии. Чуть позже владельцы отменили службу доставки, а ещё позднее были вынуждены ликвидировать целые магазины.

[info_b]“Остров чистоты” – одна из крупнейших в Беларуси сетей бытовой химии и хозтоваров. Со временем владельцы расширили ассортимент, и в магазинах начали продавать продукты питания: от глазированных сырков до алкоголя. В 2023 году под этой маркой работало около 600 магазинов в 110 городах страны. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в начале 2024 года Алексей Богданов пообещал провести «работу по оздоровлению» сети «Остров чистоты». По его словам, план выхода из кризиса, разработанный при участии МАРТ, был одобрен правительством. Он также заверил, что проблемы компании «не связаны с постановлением №713», которое определяет госрегулирование цен, а с «ошибками ведения бизнеса».

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