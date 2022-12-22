Опубликовано: 22.12.2022 08:58 , Обновлено: 22.12.2022

Депутат Палаты представителей Александр Шипуло рассказал, почему Беларусь решила отправить в космос женщину.

«Белорусы-мужчины уже были в космосе. Это и Петр Климук, и Владимир Коваленок, и Олег Новицкий», — сказал он.

И добавил: «Валентина Терешкова, она тоже имеет белорусские корни. Поэтому давайте соблюдать какой-то паритет в отношении полетов в космос. Поэтому, почему бы и нет».

Ранее председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков сообщил, что от Беларуси в космос решили отправить девушку. По его словам, она должна «олицетворять красивую и развитую страну»

Гусаков рассказал, что проходил широкий отбор, в котором участвовали более двух тысяч человек. Отбирались девушки подходящего для полета в космос возраста (от 22-х до 35-ти лет).

Теперь шесть белорусских кандидатов для полета уже находятся в российском Центре подготовки космонавтов. Там выберут основного претендента на полет и дублера.