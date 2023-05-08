Погода в Беларуси побила столетние рекорды. Что ждать 8-9 мая и на неделе?

Опубликовано: 08.05.2023 10:04 , Обновлено: 08.05.2023

Согласно данным Белгидромета, в Езерище Витебской области температура опускалась 7 мая до почти -6°C (это абсолютный рекорд за все время наблюдений). А в Минске температура падала до -1,5°C, побив отрицательный рекорд 1917 года. Чем май 2023 удивит белорусов дальше?

Согласно прогнозу Белгидромета, 8-10 мая в стране все ещё будет править антициклон с холодной воздушной массой. А значит, погода будет оставаться прохладной. Днем в понедельник синоптики пообещали температуру воздуха всего до +10..+16°С. Зато дождей не будет.

9 мая осадки тоже не предполагаются, но заморзки останутся (из-за них даже объявили штормовое предупреждение). Ночью обещают до -3°C, а днём воздух прогреется до +11..+18°С.

10 мая, в первый рабочий день после больших выходных, ночью снова могут быть заморзки до 0..-2°С. А вот днём - +12..+19°С. Осадки вроде бы тоже не обещали.

Минусовая температура по ночам грозит подморозить первые побеги нежной зелени и теплолюбивую рассаду даже в теплицах, что сведёт на нет все усилия огородников. Нашли дешёвый и действенный способ, как обогреть теплицу во время майских заморозков.

Как белорусам обогреть теплицу при майских заморозках? Поможет дешёвый лайфхак из TikTok