Выдадут оружие? Милиция анонсировала появление в Минске отрядов «народного ополчения»

Опубликовано: 29.03.2025 09:58 , Обновлено: 29.03.2025

В столичной средней школе № 197 им. Героев 120-й дивизии прошли учения для командного состава «народного ополчения» Минска. Организатором выступило ГУВД Мингорисполкома. Будущих ополченцев учили основам обращения с оружием и тактической медицине.

Как пояснил госагентству «Минск-Новости» представитель ГУВД Юрий Шубич, подобные учения планируют сделать регулярными (раз в квартал), а уже в сентябре в Октябрьском районе столицы должен появиться первый такой отряд. Его задача, как подчеркнул милиционер, — «поддерживать порядок в районе».

Кто же пополняет ряды этих формирований? По словам Шубича, это добровольцы, в основном люди, которые не проходят в штатные силовые структуры «по состоянию здоровья или каким-либо иным причинам», но при этом горят «желанием и мотивацией работать в сфере безопасности».

Также привлекают ветеранов армии и бывших правоохранителей. Им предоставлены, как заметил руководитель, «определённые полномочия по возможному применению оружия и физической силы», регулируемые законодательством.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как регламентируется выдача ополченцам оружия.

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