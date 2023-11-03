Совмин назвал важный критерий, кого из белорусов не возьмут в народное ополчение

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Опубликовано: 03.11.2023 08:20 , Обновлено: 03.11.2023

Совет министров утвердил порядок формирования и обеспечения народного ополчения в Беларуси. В нём прописали не только кто и как будет проводить отбор добровольцев в отряды ополченцев, но и важные критерии, из-за которых в народное ополчение могут не взять, а также условия отказа в зачислениии исключения из отряда.

Текст постановления Совмина в пятницу, 3 ноября, выложили на Национальном правовом интернет-портале, с этого дня он вступил в законную силу.

В документе указано, что комплектование отрядов народного ополчения будут проводить исполкомы первичного уровня и местные администрации на добровольной основе из числа лиц (в том числе военнообязанных), “способных по состоянию здоровья принимать участие в выполнении задач по обеспечению военного положения” в своём населенном пункте. Кандидаты должны лично подавать заявление в письменной форме, но для зачисления в отряд этого не достаточно - уполномоченные органы будут проводить отбор. При этом будут приниматься во внимание следующие важные аспекты:

отношение кандидата к проводимой государством политике,

готовность его к участию в вооруженной защите страны,

уровень его военной подготовки.

Отказать в зачислении в отряд народного ополчения могут по следующим причинам:

при превышении количества кандидатов над численностью, необходимой для комплектования отряда народного ополчения;

военнообязанным, имеющим подготовку по военно-учетной специальности и воинской должности, востребованным для комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований;

военнообязанным, предназначенным в команды и партии, привлекаемым в аппарат усиления местного органа военного управления;

по иным обстоятельствам, препятствующим выполнению задач народного ополчения.

Кого могут исключить из народного ополчения?

После зачисления в отряд каждому добровольцу пообещали выдать удостоверение, оружие и боеприпасы к нему. В постановлении также описали, как именно будет выглядеть удостоверение добровольца народного ополчения. Это будет отпечатанный в типографии бланк светло-зеленого цвета размером 10 х 6 см, который будут заполнять от руки, а затем покрывать прозрачной пленкой и оформлять в виде бейджа. Носить его постановление правительства предписывает на верхней одежде на левой стороне груди, а действительно оно будет лишь по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на обратной стороне удостоверения будут записывать серию, номер и систему выданного добровольцу оружия.

Прописали авторы постановления и случаи, когда добровольца могут исключить из отряда народного ополчения:

на основании заявления добровольца;

на основании обоснованного письменного ходатайства командира отряда;

при призыве добровольца на военную службу по мобилизации;

в случае смерти, болезни или получения ранений (увечий), препятствующих дальнейшему исполнению его обязанностей;

при выявлении обстоятельств, по которым граждане не могут быть приняты в народное ополчение.

После исключения доброволец будет обязан сдать удостоверение, выданное оружие и боеприпасы к нему.

Напомним, положения о народном ополчении были официально закреплены в белорусском законодательстве этим летом.

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