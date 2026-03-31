Почему молочные заводы отказались от стеклянной тары? Дело не в «убийственном» солнечном свете
Как упаковка молока влияет на срок годности и какая упаковка считается самой экологичной? Журналисты Telegraf.news поговорили со специалистами Минского молочного завода №1 (ММЗ1) и узнали, почему же на самом деле белорусские предприятия отказались от массового использования стеклянной тары.
Как упаковка влияет на срок годности молока?
Главное, от чего зависит срок годности молока – это способ его термической обработки. Самым «долгоиграющим» на сегодняшний день остаётся молоко, прошедшее процесс стерилизации.
Однако, как пояснила * главный технолог Минского молочного завода №1 Лариса Васильевна Амбражейчик *, это далеко не единственный фактор - способы упаковки, розлива молока и даже сам материал упаковки напрямую влияет на срок хранения продукта.
Самые большие сроки хранения – у молока в упаковке из комбинированного материала - картонных пакетах типа Tetra Pak . Обычно такая упаковка состоит из 6-7 слоёв разных материалов – картона, полиэтилена и алюминиевой фольги.
«Комбинированный материал состоит из многих слоёв, которые защищают от попадания света и воздействия каких-то посторонних факторов. При условии, что молоко после должной температурой обработки разливают в асептических условиях (то есть там исключён человеческий фактор), достигается полная герметичность, срок годности в такой упаковке будет выше. В том числе, потому что нет доступа света и кислорода», - пояснила Лариса Амбражейчик.
Для сравнения, у ультрапастеризованного молока, которое упаковано в классическую пластиковую бутылку без асептического розлива, срок годности будет ниже, в том числе потому, что есть возможность проникновения солнечных лучей.
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Почему отказались от стекла?
Кстати, многие полагают, что именно из-за этого – беспрепятственного воздействия ультрафиолета и, как следствие, снижения сроков годности – предприятия массово отказались от использования стеклянной тары.
А ведь многие белорусы ещё помнят те времена, когда молоко с кефиром повсеместно выпускали в стеклянных бутылках и в сознании многих они до сих пор остаются своеобразным «стандартом свежести и безопасности».
Не зря, уступая запросу потребителя, некоторые молочные заводы, перешедшие на пластик и картон, начали возвращать на рынок молочку в стекле, но уже позиционируя такой продукт как премиальный и экологичный, а не массовый стандарт.
Однако на Минском молочном заводе №1 объяснили, что от стекла отказались не без веских причин. Впрочем, более короткие сроки годности среди них отнюдь не главная. Во-первых, стеклянная тара для молочных заводов более трудозатратная (а следовательно – более дорогая), а во-вторых, она менее безопасна для самих покупателей.
«Сама по себе стеклянная тара очень трудоёмка в обращении. Её нужно подготавливать, её нужно мыть, принимать, вывозить, отправлять на переработку. Трудозатраты для предприятия и рынка в целом огромны», - пояснила Лариса Амбражейчик.
В свою очередь начальник отдела систем менеджмента и стандартизации ММЗ1 Наталья Алексеевна Колядич отметила, что современные стандарты качества и безопасности устанавливают очень жёсткие критерии по отношению к бьющимся предметам.
В результате стеклянная тара повышает риски как для самого производителя (ведь случайный бой в ходе транспортировки и на самом производстве никто не отменял, а это – прямой экономический ущерб для предприятия), так и для потребителя.
«Любой бой стекла - это теоретически - постороннее тело в молочной продукции. То есть если на производстве, не дай Бог, где-то разбилась бутылка, стекло может попасть в продукт. Это огромные риски», - пояснила Наталья Колядич.
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Какая же тара молочная самая экологичная?
Кстати, многие из тех, кто считает стеклянную тару более экологичной, зачастую неверно трактуют это понятие. Да, сама стеклянная тара считается более полезной с точки зрения здоровья человека ввиду своей инертности (то есть стекло не вступает в реакцию с пищевыми продуктами и не выделяет никаких вредных веществ, в отличие от некоторых видов пластика).
Но даже это и возможность «бесконечной» переработки стекла не делает её «зелёной» с точки зрения экологии, ведь производство стекла оставляет за собой очень высокий углеродный след. Так, для производства стекла требуются экстремально высокие температуры (около 1500°C), а следовательно - огромные затраты энергии и выбросы CO2.
С учётом всех факторов, в том числе возможности вторичной переработки, Наталья Колядич на первое место по экологичности поставила ПЭТ-бутылку. Это один из самых распространённых в Беларуси и легко перерабатываемых видов пластика.
Pure-Pak, сделанный на основе экологичного картона, с учётом всех его преимуществ, специалист поставила бы на второе место, поскольку его внутренняя поверхность всё же заламинирована пищевым полиэтиленом низкого давления.
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