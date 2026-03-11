Сколько масла и творога получается из 1 тонны белорусского молока? Узнали, почему на молочных заводах не бывает отходов

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Опубликовано: 11.03.2026 07:30 , Обновлено: 11.03.2026

Сколько молока «теряется» в процессе производства с тонны молока и сколько из этой тонны получится масла или, к примеру, творога? Провести такой математический ликбез журналисты Telegraf.news попросили специалистов Минского молочного завода №1, а заодно узнали, почему на предприятии вообще нет производственных отходов.

Молочная математика

Молоко с точки зрения производителя - продукт уникальный. На молочном заводе каждый литр сырья проходит сложный путь, превращаясь на выходе не только в бутылочку молока, но и в творог, масло или сыр. Однако далеко не все понимают реальные масштабы сложных технологических процессов.

Провести наглядные расчёты мы попросили * главного технолога Минского молочного завода №1 (ММЗ1) Ларису Васильевну Амбражейчик *.

Главный технолог Минского молочного завода №1 Лариса Васильевна Амбражейчик. Фото: Telegraf.news / Алексей Смоленский

Разумеется, ни один технологический процесс переработки не обходится без физических потерь при приемке и переработке. Поэтому, по словам главного технолога, из тонны сырого молока, пришедшего на завод, на выходе получится 983 кг отборного, не нормализованного молока. То есть потери составляют в среднем около 17 кг — они возникают при приёмке, технологической обработке, розливе и упаковке молока.

С остальными молочными продуктами всё куда масштабнее:

Для производства одной тонны масла потребуется в среднем 22 тонны молока , то есть с тонны молока выходит всего 46 кг масла .

Для производства тонны творога потребуется 6,5 тонн молока , то есть выход с одной тонны составляет в среднем 153 кг творога .

Фото: ММЗ1

Кстати, с экономической точки зрения заводу выгоднее всего производить вовсе не тот продукт, выход которого больше с тонны сырья, а более маржинальные продукты - те, которые дают более высокую добавленную стоимость и при этом востребованы на рынке.

По словам Ларисы Амбражейчик, на сегодняшний день, исходя из статистики, для многих молочных заводов - это йогурты, мороженое, крем сливочный и сыры с голубой плесенью.

Именно такие сложные ферментированные или обогащенные продукты с более высокой потребительской стоимостью приносят заводу наибольшую прибыль с каждого литра переработанного молока.

Фото: ММЗ1

«Каждая потерянная капелька – это убыток»

Что касается производственных отходов, то их на современном молочном заводе нет совсем. Если вы проводили дома «молочные опыты» и делали домашний творог или масло, вам хорошо известно, что в процессе остаётся молочная сыворотка.

Однако назвать её отходами у профессионалов язык не повернётся. На современном молочном производстве это - вторичное сырьё, которое тоже идёт в дело.

Как пояснила Лариса Амбражейчик, на основе сыворотки на ММЗ1 производят желе из молочной сыворотки. Также сыворотку сгущают, концентрируют и сушат, продавая другим предприятиям. В частности, сухую сыворотку применяют на производстве кондитерских изделий, а также в хлебопекарной промышленности.

Фото: ММЗ1

Обезжиренное молоко, в свою очередь, используется для нормализации — доведения других продуктов до нужного процента жирности. Его излишки также отправляют на сушку, в результате чего получают сухое молоко.

По сути, на молочном заводе в переработку идёт всё до последней капли. Как пояснила начальник отдела систем менеджмента и стандартизации ММЗ1 Наталья Алексеевна Колядич , такая стопроцентная глубокая переработка молока – это требование современного белорусского законодательства. Но в данном случае это не просто слепое следование букве закона.

Начальник отдела систем менеджмента и стандартизации ММЗ1 Наталья Алексеевна Колядич. Фото: Telegraf.news / Алексей Смоленский

«Для нас, как для предприятия, конечно, важно, чтобы был 100%-ный выход. Каждая потерянная капелька для нас – это убыток и потеря с точки зрения того труда, который был вложен в производство этого сырого молока», - подчеркнула Наталья Колядич.

Таким образом, современный белорусский молочный завод работает по принципу безотходного производства. Здесь «молочная математика» складывается не только в килограммы готовой продукции, но и в разумное, 100%-ное использование исходного сырья.