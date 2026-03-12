Так есть ли антибиотики в магазинном молоке? На Минском молочном заводе рассказали, куда уходит "подозрительное"

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Опубликовано: 12.03.2026 15:27 , Обновлено: 12.03.2026

Журналисты Telegraf.news побывали на Минском молочном заводе №1 и расспросили, как проходит путь молока от фермы до завода и какова вероятность того, что молоко с антибиотиками попадёт в ваш стакан.

Почему следы антибиотиков в молоке – это проблема

Проблема антибиотиков в молоке и молочных продуктах пугает многих потребителей. Учёными давно доказано, что остаточные количества антибиотиков из продуктов, которые мы едим, имеют свойства накапливаться в человеческом организме и со временем могут привести к развитию антибиотикорезистентности, а у кого-то – к сильным аллергические реакциям.

[inf]Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет антибиотикорезистентность (то есть устойчивость к противомикробным препаратам) одной из главных глобальных угроз для общественного здравоохранения и развития. По оценкам организации, в 2019 году антибиотикорезистентность стала прямой причиной смерти 1,27 млн человек во всём мире и способствовала гибели ещё 4,95 млн человек.

Главной причиной развития антибиотикорезистентности в ВОЗ называют неправильное и чрезмерное использование противомикробных препаратов у людей, а также животных и растений, которые затем идут в пищу. [/inf]

На этом фоне никому не хочется добавлять себе «лишнюю дозу» антибиотика, пусть даже мизерную, выпивая очередной стакан молока.

Между тем, поводов для тревоги периодически подбрасывают проверяющие из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору соседней России. Они регулярно заявляют о выявленных «следовых количествах» антибиотиков то у одного поставщика белорусской молочки, то у другого.

Фото: Telegraf.news / Алексей Смоленский

Антибиотик в молоке – красный флаг для завода

На самом деле, сегодня обойтись без антибиотиков в сельском хозяйстве просто невозможно. Не придумали ещё учёные другого эффективного способа лечения бактериальных инфекций. Поэтому сам факт применения этих препаратов в Беларуси вовсе не вне закона.

Однако на ОАО «Минский молочный завод №1» (далее ММЗ1) журналистов Telegraf.news заверили: производственный контроль на таких крупных предприятиях гарантированно защищает потребителя от попадания антибиотика в молочные продукты.

Как пояснила * начальник производственной лаборатории ММЗ1 Ирина Алексеевна Федотко *, в Беларуси действуют очень строгие требования национальных стандартов и технических регламентов, предъявляемых к заготовляемому сырому молоку, согласно которым антибиотики в молоке должны практически полностью отсутствовать.

Начальник производственной лаборатории Минского молочного завода №1 Федотко Ирина Алексеевна. Фото: Telegraf.news / Алексей Смоленский

Чтобы гарантировать соблюдение требований, предъявляемых к сырью, молоко, прежде чем попасть в производство, проходит трехступенчатый контроль .

Первый этап контроля молоко проходит непосредственно в сырьевой зоне. В самом сельхозпредприятии есть лаборатория, где проводится контроль качества молока перед отправкой на молочный завод по показателям качества и безопасности, она же оформляет удостоверение качества и безопасности, и только после этого отправляет сырьё на перерабатывающие предприятия.

Фото: ММЗ1

Увидят сотые миллиграммов антибиотика?

Второй этап - проверка молочного сырья на самом перерабатывающем предприятии. Необходимо отметить, что контроль содержания антибиотиков на предприятии является контрольно-критической точкой в рамках сертифицированной на предприятии системы управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), которая идентифицирует, оценивает и контролирует опасные факторы (биологические, химические, физические) на всех этапах производства, хранения и реализации.

[inf]Критические контрольные точки (ККТ) - это этап производства, на котором можно предотвратить или устранить риск.[/inf]

«На предприятии для реализации системы контроля создана лаборатория приёмки молока, где каждая поступающая партия проходит входной контроль - это проверка и на антибиотики, и на ветеринарные препараты, и на другие показатели качества и безопасности, в том числе на предмет фальсификации», - объяснила Ирина Федотко.

Фото: ММЗ1

Выявить антибиотики в молоке аккредитованной лаборатории предприятия помогают как экспресс-метод обнаружения, так и более точные, высоко инструментальные методы определения, которые позволяют увидеть сотые миллиграммов контролируемого вещества на килограмм продукта.

«То есть это достаточно высокочувствительные методы, так как наука не стоит на месте, и у нас в нашем арсенале появляются всё новые и более высокоточные методы для организации производственного контроля», - подчеркнула начальник производственной лаборатории.

Ну а третьей ступенью контроля качества молока выступает уже государственный контроль. Крупные предприятия, в том числе ММЗ1, в Беларуси включены в программу мониторинга по вредным веществам и показателям безопасности как молочного сырья, так и готовой продукции, так что за качество белорусской молочки отвечают на высшем уровне.

«Это уже многолетняя система контроля, которая подтверждает свою эффективность. Я думаю, что нашим потребителям стоит доверять результатам испытаний производственной лаборатории и независимой аккредитованной лаборатории», - заявила Ирина Федотко.

Фото: ММЗ1

Куда попадает молоко с антибиотиками?

Впрочем, от фальсификата и брака не застраховано ни одно предприятие. Начальник производственной лаборатории ММЗ1 пояснила, что в случае, если пришедшее с фермы молоко не пройдёт входной контроль, завод попросту забракует всю партию.

Но просто развернуть молоковоз и вернуть забракованное сырьё поставщику – это только полдела. Как пояснила специалист, предприятие должно получить гарантию того, что «заражённое» антибиотиком молоко не отправят в переработку и им, к примеру, не разбавят свежую, чистую партию.

«При установлении несоответствия требованиям молоко возвращается к поставщику с оформлением акта и проведением расследования с привлечением государственной ветеринарной службы по месту образования такого брака, несоответствующего молока. И нам, как производителям, предоставляется отчет, что в дальнейшем с этим молоком было предпринято», - пояснила Ирина Федотко.

Впрочем, такое молоко вовсе не обязательно утилизировать и условно сливать в канализацию. Молоко со следами антибиотика в Беларуси считается непригодным для производства продуктов питания, но его абсолютно легально можно перевести в категорию непищевого сырья .

Фото: ММЗ1

По словам Ирины Федотко, чаще всего производители делают это ещё на первом этапе производственного контроля: по результатам анализа при выявлении превышения содержания антибиотика в добровольном порядке сортируют молоко и сдают его на переработку на технические нужды. Так, по словам специалиста, сельхозорганизации минимизируют свой ущерб, избегая и ущерба имиджа своему предприятию.

Кстати, принимать от поставщиков молоко с антибиотиками сам завод не заинтересован ещё и потому, что такое сырьё нарушает многие технологические процессы производства.

Дело в том, что антибиотики в молоке довольно устойчивы к температурам. Это создаёт серьёзную проблему для производства кисломолочных продуктов – они препятствуют нормальной работе молочнокислых бактерий (заквасок), подавляя их. Разрушить антибиотики не может даже ультрапастеризация.

Этот процесс многие ошибочно считают «убийцей всего полезного» в молоке.