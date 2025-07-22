Почему летом всё ещё отключают горячую воду? Глава Витебского ЖКХ рассказал, из-за чего приходится "бегать с тазиками"

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Опубликовано: 22.07.2025 13:24 , Обновлено: 22.07.2025

В TikTok областной газеты "Витебские вести" появилось интервью с начальником главного управления ЖКХ Витебской области Юрием Дядёло. Он рассказал, почему в Беларуси до сих пор отключают летом горячую на 10-14 дней.

“Как в двадцать первом веке можно отключать воду на две недели? Мы сейчас летаем в космос, используемый искусственный интеллект, но воду продолжаем включать и бегать с тазиками по дому, греть и вот так вот обдаваться”, - спросил у чиновника журналист.

“Потребитель особо не понимает”

В свою очередь, Юрий Дядёло попытался привести аналогию. “Чтобы понятно было, мы же сегодня все автолюбители… Но машина же не ездит тоже у нас все время. Надо сделать профилактику вовремя или иначе она станет когда -то”, - рассказал глава Витебского ЖКХ.

По словам Юрия Дядёло, две недели - “это большой срок”. “Понимаете, это все зависит от объема, необходимого ремонта. На эту тему есть специальные правила по подготовке к зиме, есть тот же Жилищный кодекс, по которому необходимо подготовить”, - уточнил представитель ЖКХ.

“Надо подготовить и котельные, сети транзитные, тепловые сети и жилые дома, потребителей, теплопункты отопления”, - перечислил эксперт.

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По его словам, проверка и ремонт состоит из множества этапов. “После остановки гидравлически испытываются тепловые сети, на определенное давление, на 16 атмосфер, для того чтобы найти слабые места, успеть устранить порывы, которые при этом появляются, потом снова сделать гидравлику и запуститься, заполниться по-новой”, - рассказал Юрий Дядёло.

“Кроме того, раз в четыре года надо делать испытания на расчетную температуру. Кто физику изучал, понимают, что при нагревании происходит расширение. Так и тепловая сеть, имеет специальные приспособления, которые компенсируют тепловые удлинения сетей”, - уточнил представитель ЖКХ, напомнив, что температурах в сетях колеблется от 60 до 150 градусов.

“При этом происходит и существенное удлинение. В основном трубы у нас стальные применяются. Потребитель особо не понимает вот это”, - посетовал глава Витебского ЖКХ, а затем продолжил. - То же самое по жилищному фонду: необходимо промыть системой топления, провести испытания, проверить теплощетчики, регуляторы, которые в домах подготавливаются. Поэтому это минимум две недели”.

Могут ли сократить до пары дней?

При этом Юрий Дядёло не стал обнадёживать, что когда-то наступит время, когда все процедуры будут укладываться в несколько дней.

“У нас периодически бывает, что сокращается, на день-два. Бывает, что можно переключить на другую зону по городу. Но это вопрос к энергетикам. В городе несколько теплоисточников, которые можно переключать”, - уточнил представитель ЖКХ.

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“А в основном этот срок объективный. Могу сказать, что когда я пришел на работу в 90-х годах, отключали отопление на месяц. Это последние, наверное, 10 лет мы на две недели отключаем”, - рассказал Юрий Дядёло.

“Все бы ничего”

Впрочем, у зрителей видео все равно остались вопросы, которые, видимо, не задали ведущие интервью.

“Все это замечательно, но почему начиная с октября месяца и всю зиму во дворах роют и чинят трубы?” - написала один из них.

“Все бы ничего, но зимой всё равно у вас прорывает и вы начинаете снова копать”, - вторил ему ещё один из комментаторов.

Другой же сослался на опыт проживания в Литве, где, по его словам, горячую воду летом не отключают: “Жил в Литве, такого не было. Каким чудом у них это налажено - не вникал”.

[inf]На самом деле, в Литве горячую воду летом тоже отключают там, где проложены централизованные сети. И только в 2025 году крупнейший в Литве поставщик горячей воды “Вильнюсские теплосети” (Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) сообщил, что не будет перекрывать горячую воду у 46% клиентов. А сама компания проведет на 30% меньше гидравлических испытаний, чем прежде. Но остальным потребителям все равно не повезет. [/inf]

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