Отключили горячую воду? Минчане поделились студенческим лайфхаком, если тазики надоели

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Опубликовано: 17.07.2025 17:09 , Обновлено: 17.07.2025

Молодая пара из Минска поделилась одним из не самых очевидных лайфхаков для тех, кому надоело возиться с кастрюлями и тазиками с водой на время плановых отключений горячего водоснабжения.

Для многих минчан этот непростой период уже позади - отключать горячую воду начали ещё в мае. Однако, поскольку делают это не одномоментно для всех потребителей, а поэтапно, некоторым ещё только предстоит это испытание на выносливость. Если вы не из тех, кто практикует закалку и ледяные души, а греть воду на плите каждый день для вас утомительно (а в случае в электроплитой ещё и довольно затратно), то лайфхак одной из пользовательниц TikTok может быть для вас полезным.

По словам самой девушки, этим лайфхаком она пользовалась ещё будучи студенткой и в этом году вместе с мужем решила проверить, работает ли схема по сей день. Оказалось, работает, хотя для этого и придётся помотаться по городу.

Речь о том, чтобы воспользоваться душевой, которая есть на некоторых заправках и которыми пользуются, как правило, дальнобойщики или путешественники. Оказалось, что в Минске их не так уже много - в двухмиллионном городе пара нашла лишь две такие точки. Столько же АЗС с подобной услугой, по их словам, есть в Могилёве, где население гораздо меньше.

Одним из преимуществ такой общественной душевой авторы ролика назвали её дешевизну - всего 3,5 рубля . Проведя небольшой room-tour по душевой, автор ролика оценила её как “неплохую”, похвалив и саму душевую кабину, и хороший напор, и наличие всего минимально необходимого для душа.

“Честно, после недели тазиков мы прям кайфанули”, - призналась девушка.

Впрочем, некоторые комментаторы посчитали эту альтернативу домашним тазикам не столь привлекательной, какой она представляется автору. Кто-то заявил, что побрезговал бы мыться на АЗС (хотя чем это место отличается от общественной бани или бассейна, такие комментаторы не уточняли), кто-то заявил, что лучше купить бойлер или хотя бы проточный нагреватель, на что другие комментаторы резонно заметили, что этот вариант явно уступает предложенному по цене, а ещё усомнились в целесообразности установки отдельной нагревательной системы, которую нужно постоянно обслуживать, ради двух недель отключения.

Однако нашлись и те, кто поблагодарил автора за идею, как пережить этот непростой для горожан период.

“Мне это было ново и может даже попробую так, ибо скоро вырубят воду”, - написала одна из зрительниц.

А кое-то предложил схожие варианты, в каких общественных местах, кроме АЗС, можно воспользоваться душевой на время отключений воды.

“В тренажерку или в бассейн сходить можно, там и помыться”, - предложил один из них.

“Можно еще ходить в спортзалы, там обычно первый день пробный бесплатно, и там помыться”, - усовершенствовал способ другой.

Где в Минске отключат горячую воду в июле и августе?

[info_b]Кстати, с точными адресами в Минске, где в июле и августе планируются отключения горячей воды, можно ознакомиться по следующим ссылкам:

для пользователей РУП “Минскэнерго” - ссылка здесь,

для пользователей “Минсккоммунтеплосеть” - ссылка здесь.[/info_b]

На сайтах госпредприятий не указывают, на сколько именно дней отключают воду, но обычно на профилактику и плановый ремонт отводят до 13-14 дней, то есть около двух недель. В Минске, по словам генерального директора РУП «Минскэнерго» Павла Горудко, в 2020 году воду отключали в среднем на 13,4 суток, в 2023 году — 10,3, а в 2024 году столичные энергетики планировали выйти на показатель не более 10 дней.

Время пришло. Коммунальщики Минска опубликовали график отключения горячей воды в июле

Ранее, как сообщал Telegraf.news, Минское городское жилищное хозяйство напомнило жителям столицы о нюансе, который поможет избежать неприятных сюрпризов в «жировках» в период плановых отключений горячей воды. Вот что, по мнению организации, может случиться, если не перекрыть стояк горячей воды в своей квартире.

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