Рассрочка до 300 рублей и новые услуги. Мобильные операторы Беларуси объявили об изменениях в январе

Опубликовано: 18.01.2024 11:54 , Обновлено: 18.01.2024

Белорусские мобильные операторы объявили о нововведениях для своих клиентов. МТС ввела новую «денежную» линейку, А1 объявила об изменения по роумингу, а life:) анонсировала закрытие двух услуг.

МТС

Компания сообщила, что запустила новую линейку услуг «НаВсе». Эти услуги позволяют пользователям сервиса «МТС Деньги» брать от 100 до 300 рублей, которые можно тратить на покупки, а затем возвращать средства в течение 11 месяцев, рассказали в МТС. Выходит, по сути, это рассрочка.

«Предоставленный лимит на балансе абонентского номера можно потратить на покупки в интернет-магазинах, оплачивать услуги в ЕРИП, погашать рассрочку от МТС или пополнять баланс телефонного номера. А при наличии платежной карты „МТС Деньги“ можно рассчитаться в торговых сетях, кафе, аптеках, автозаправках и даже снять наличные через банкомат», – рассказал подробности новации мобильный оператор.

Стоимость услуги – от 0,19 до 0,57 рубля в сутки. То есть за 30 дней выйдет от 5,7 до 17,1 рубля.

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А1

С 16 января компания ввела изменения по роумингу для новых клиентов. «Международный роуминг доступен только при личном обращении клиента в магазин А1 с документом, удостоверяющим личность. При удаленном подключении роуминг будет недоступен. Речь о новых клиентах, которые хотят самостоятельно удаленно подключить сим-карту или eSIM через приложение «Мой А1», сообщили в компании.

life:)

Оператор уведомил, что с 23 января станут недоступными для новых подключений и продлений услуги FitnessClub (платный сервис с видео и приложениями для спорта и активного отдыха) и «Клуб скидок» (платный сервис со скидочными промокодами). «Они останутся только у тех абонентов, у которых подключены, до тех пор, пока не закончится срок их действия. Для всех абонентов услуги FitnessClub и „Клуб скидок“ закроются 31 января 2024 года», – уточнили в компании.

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