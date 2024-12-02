Почему белорусам не дали неделю новогодних выходных? Головченко рассказал о "не тех условиях"

Опубликовано: 02.12.2024 10:33 , Обновлено: 02.12.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, почему правительство решило не делать белорусам неделю выходных в начале января, сделав 3-е число рабочим днем.

Он считает, что отсутствие таких новогодних “каникул” вообще не проблема. “Все-таки неделя — это практически полное расхолаживание или заморозка экономики. Мы сейчас не в тех условиях, чтобы позволить себе такие вот длинные каникулы”, - заявил Головченко в интервью гостелеканалу “Первый информационный”, не пояснив, что за “условия”.

По словам премьера, правительство не может сделать в бюджетной сфере перерыв на неделю. “В первую очередь потому, что первые числа января — это так называемые заключительные обороты бюджета, и там вообще чуть ли не круглосуточно люди работают, потому что надо провести все те платежи, которые за счет бюджетных средств оплачиваются”, - сказал он, утверждая, что это “масса работы”.

Также, по мнению главы белорусского правительства, “не очень здорово”, когда люди неделю отдыхают, а потом две недели подряд работают с одним выходным. “В целом, повторю, для экономики мы приняли, на наш взгляд, самое сбалансированное и оптимальное решение в этом плане”, - считает Головченко.

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Он добавил, что, впрочем, каждое предприятие может принять свое решение по выходным в начале января, которое подходит для его производственных целей.

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси утвердил график выходных и праздничных дней в 2025 году. Соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер Головченко. Согласно документу, жителей страны трижды ждет мини-отпуск по 4 дня, а вот неделю новогодних каникул в правительстве решили не делать.

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