Недели выходных не будет. Правительство Беларуси утвердило график переносов в 2025 году

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Опубликовано: 15.11.2024 18:22 , Обновлено: 17.04.2025

Совет министров Беларуси утвердил график выходных и праздничных дней в 2025 году. Соответствующее решение в пятницу, 15 ноября, подписал премьер-министр Роман Головченко. Согласно документу, жителей Республики трижды ждёт мини-отпуск по 4 дня, а вот неделю новогодних каникул в правительстве решили не делать.

В соответствии с постановлением Совета министров №839 от 14 ноября 2024 года, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси, первые длинные выходные нас с вами ждут в январе. Так, в начале 2025 года белорусы будут отдыхать 1-го и 2-го, а вот пятница, 3 января, станет рабочим днём.

Напомним, если бы правительство сделало его выходным, то жителей страны ждала бы сразу целая неделя новогодних каникул. Правда затем, скорее всего, всё пришлось бы отрабатывать. Вместо этого Совет министров перенёс понедельник, 6 января, на субботу, 11 января. Как итог — мини-отпуск с 4 по 7 января.

[info_b]К слову, каникулы больше четырёх дней подряд были у белорусов в 2019 году. Тогда в мае большинство отдыхало сразу пять дней подряд — с 5 по 9 мая. Правда, в том же месяце были две рабочие субботы из-за переносов.[/info_b]

Следующие большие выходные белорусов ждут весной: с 27 по 29 апреля. На 29 число выпадает Радуница, а значит, вместо понедельник, 28 апреля, будем работать в субботу, 26 апреля. К слову, среда, 30 апреля, снова будет рабочей. А вот четверг, 1 мая, опять выходной.

Большие выходные будут и летом — с 3 по 6 июля в честь Дня Независимости. Рабочий день с пятницы, 4 июля, правительство решило перенести на субботу, 12 июля. Завершится год также большими выходными. С пятницы, 26 декабря, рабочий день перенесут на субботу, 20 декабря. В итоге отдыхать будем с 25 по 28 декабря.