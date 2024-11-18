Работникам крупного минского завода пообещали 7 выходных в начале января. Кому так повезло?

Опубликовано: 18.11.2024 19:52 , Обновлено: 18.11.2024

Минский тракторный завод (МТЗ) пообещал своим работникам 7 выходных в начале января 2025 года. То есть 3 января, когда у остальных белорусов, согласно постановлению Совмина, будет рабочий день, у заводчан - продолжение праздника.

“Информационная бомба, коллеги! В общем и целом: работаем так же, как и вся страна. Единственное, что 3 января отдыхаем. Зато трудимся 22 февраля [это суббота. - прим. ред.]”, - сообщили в официальном Telegram-канале предприятия.

В качестве доказательства - подписанный гендиректором МТЗ график работы на 2025 год. Согласно документу, первый рабочий день на заводе в 2025 году - 8 января.

Фото: BelarusTractors_official

Фото: BelarusTractors_official

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси утвердил график выходных и праздничных дней в 2025 году. Соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер-министр Роман Головченко. Согласно документу, жителей страны трижды ждет мини-отпуск по 4 дня, а вот неделю новогодних каникул в правительстве решили не делать.

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