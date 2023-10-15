Победит ли осеннее солнце холод из Скандинавии? Белорусские синоптики дали прогноз снега и заморозков на 16-22 октября

Опубликовано: 15.10.2023 16:15 , Обновлено: 15.10.2023

Белорусские метеорологи поделились своими прогнозами на начало второй половины октября в стране. Оказалось, что с 16 октября белорусам стоит подготовиться к противостоянию: холодных масс из Скандинавии и ещё теплого октябрьского солнца. Впрочем, победитель уже известен.

“Октябрьское солнце ещё очень теплое — прогревает землю ещё преизрядно”, - рассказал автор самого известного в Беларуси погодного Тг-канала Nadvorie, уточнив, что Беларусь оказалась в тыловой части холодного циклона, куда и поступает холодный воздух со скандинавского полуострова.

По словам эксперта, в холодной воздушной массе началось формирование конвективных облаков. “Посмотрите на снимок со спутника — над странами Балтии и в районе Санкт-Петербурга выросли гряды кочево-дождевых облаков с ливневыми осадками”, - рассказал метеоролог Nadvorie.

Именно поэтому уже 16 октября , в понедельник, в Беларуси могут пройти в основном ливневые дожди, местами с ледяной крупой и может даже со снегом при температуре +3..+7°. В Белгидромете на 16 октября и вовсе обещают заморозки. Температура воздуха ночью опустится до +1..+6°С, но кое-где можно ждать заморозки 0..-2°С. Днём будет не намного теплее до +6..+11°С.

[info_b]В дневные часы 16 октября (понедельник) в отдельных районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. © Белгидромет.[/info_b]

17 октября , согласно госметеорологам, погодные условия на территории Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.

“Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки (дождь, ночью возможен мокрый снег)… Ночью во многих районах прогнозируются заморозки 0..-3°С, местами температура воздуха составит +1..+5; максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от +6°С до +12°С”, - сообщили в Белгидромете.

18 октября Белгидромет обещает на территории Беларуси преобладание облачной погоды с дождями и мокрым снегом на большей части территории Беларуси (дождь, мокрый снег).

Температуру же воздуха прогнозируют ночью около +1..+5°С (кое-где заморозки 0..-3°С), а днём максимальная будет находиться в пределах от +4°С до +11°С.

Больше трёх дней погоду белорусские метеорологи стараются не давать. За исключением, одного. Штатный синоптик гостелеканала ОНТ Дмитрий Рябов утверждает, что в начале второй половины недели осадков уже практически не будет из-за наступившей области высокого давления. Только по югу возможны кратковременные дождь и мокрый снег.

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В четверг, 19 октября , температура ночью будет опускаться до -1 до +5°C. А днем будет колебаться от + 4 до +9°C. В пятницу же, 20 октября , она будет от +1 до +5°C.

Что касается следующих выходных ( 21-22 октября ), то Дмитрий Рябов обещает приход обширного холодного антициклона. А значит дождей и снега не будет. Зато температура ночью понизится до -3.. +3-°C, а днем в субботу не особо повысится до +1.. +4°C, а в воскресенье установится на уровне от +2 до +6°C.

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