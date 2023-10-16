По всей Беларуси ввели оранжевый уровень опасности. К чему готовиться 17-19 октября?

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Опубликовано: 16.10.2023 14:08 , Обновлено: 16.10.2023

В МЧС объявили оранжевый уровень опасности во всех белорусских областях на 17 октября и предупредили о "неблагоприятном метеорологическом явлении" — заморозках. Но, судя по прогнозу на ближайшие 3 дня, белорусов ждут не только они.

Так, по сообщениям МЧС и Белгидромета, ночью 17 октября во многих районах нашей страны ожидают заморозки 0..-3°C. Хотя местами пообещали+1..+3°С.

Белорусам посоветовали “укрыть растения пленкой или спанбондом” и “не оставлять без укрытия на полях картофель и корнеплоды”.

В целом во вторник на погоду повлияет “холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря”. Местами синоптики спрогнозировали дожди и вероятность мокрого снега.

Днем же 17 октября температура воздуха составит +6..+11°С.

В среду, 18 октября , как сообщил Белгидромет, ночью нас тоже ожидают дожди и мокрый снег. Причем, днем в некоторых северных районах страны спрогнозировали “сильные осадки”. Кроме того, многие белорусы, вероятно, снова ощутят порывы ветра.

Что касается температуры, то ночью ожидают в основном +1..+6°С, но отдельным районам все же стоит ожидать заморозков 0..-3°С. Днем — +4..+11°С.

А в четверг 19 октября в Беларусь должны прийти “холодная воздушная масса арктического происхождения”. Жителей предупредили о мокром снеге и дожде, а также гололедице. А еще о местами порывистом ветре.

И в эту ночь белорусов также предупредили о заморозках 0..-4°С. Днем синоптики спрогнозировали от +2°С по северу до +10°С по югу страны.

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