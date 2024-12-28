По всей Беларуси на 1 января объявили "забег трезвости". Во сколько начало и где рады участникам с "обнаженным торсом"?

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Опубликовано: 28.12.2024 11:41 , Обновлено: 28.12.2024

В разных городах Беларуси 1 января запланировали провести легкоатлетический пробег "Забег трезвости". Так, в Бресте и Минске предложили пробежать 5 км для "пропаганды здорового образа жизни", а в Полоцке Витебской области - 1,2 км.

В Бресте забег начнется в 12:00 в Городском саду (городская елка на набережной), [link href=“https://t.me/brestoblsport/17808” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Telegram-канал “#1регионСпорт”. Там позвали принять участие в мероприятии “всех желающих”.

“Забег трезвости” проводится с целью развития и популяризации легкой атлетики и любительского бега как массового вида спорта, а также пропаганды здорового образа жизни”, - написали в источнике.

Гродненский горисполком тоже предложил “начать свой год спортивно” на “забеге трезвости”. “Желающих провести 1 января именно так немало. Забег традиционный. Так, в прошлом году в нем приняли участие более 300 участников”, - [link href=“https://t.me/grodno_ispolkom/5354” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в Telegram-канале ведомства.

Как и в Бресте, начало пробега в Гродно - в 12:00 . Стартует забег в районе сцены в урочище «Пышки». “Приходите, чтобы весь год быть здоровыми, подтянутыми и трезвыми”, - позвали в горисполкоме. В прошлом году “забег трезвости” в Гродно был на 4 км, сколько в этом, не известно.

И в Полоцке решили встретить 2025-й традиционным “пробегом трезвости” под названием “Выбор ЗОЖ - трезвый путь к здоровью”. “Если наш первый пробег начинался четыре года назад всего с 15 энтузиастов, то в 2024-м участников было около сотни. Надеемся, нынче желающих встретить новый год активно и в хорошей компании окажется еще больше”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/v-polotske-1-yanvarya-vstretyat-massovym-probegom-trezvosti.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] слова председателя спортивного общественного объединения «Выбор — ЗОЖ» Сергея Урбановича портал sb.by.

Как и в Гродно с Брестом, в Полоцке начало забега - в 12:00 , участники стартуют от часовни в память воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, на проспекте Франциска Скорины. Бегунам предстоит преодолеть расстояние около 1,2 км с финишем на площади Свободы.

Первым ста бегунам в конце дистанции пообещали вручить памятные значки и сувениры от организаторов мероприятия, а всем участникам - горячий чай. “Также напомню потенциальным участникам: чтобы лично для вас пробег удался, в новогоднюю ночь накануне мероприятия стоит соблюсти антиалкогольный режим”, - добавил Урбанович.

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Кроме того, Минск не остался в стороне от проведения “забега трезвости”. Как [link href=“https://runin.by/event/probegtrezvosti” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте runin.by, где регистрируют на спортивные события под эгидой Белорусской федерации легкой атлетики, в столице это мероприятие начнется в 12:00 со стартом и финишем у новогодней елки возле Дворца спорта (пр. Победителей, 4). Участникам нужно будет пробежать 5 км по велодорожке вдоль пр. Победителей и набережной реки “Свислочь” по кругу.

Но регистрация на пробег в Минске уже закрыта. “Перед участниками стоит задача окунуться в атмосферу новогоднего праздника, порадоваться новогодним пейзажам и встрече с друзьями и знакомыми, пообщаться, поздравить друг друга с новым годом, загадать желания и поставить цели на новый 2025 год”, - рассказали организаторы.

Фото иллюстративное: БелТА

Они добавили, что “приветствуют участников, бегущих с обнаженным торсом (женщины в боди) или в новогоднем костюме”. На финише первым 300 преодолевшим дистанцию пообещали вручить медали.

В Витебске тоже решили провести новогодний “пробег трезвости”. Здесь, как и везде, начало в 12:00 на железнодорожном вокзале. Пробежать нужно будет примерно 5 км, для участников подготовили медали. “Мы пробежимся в максимально комфортном темпе дружной командой по улицам города”, - [link href=“https://vk.com/wall-1269521_18386” target=“_blank” rel=“noopener”] заверили [/link] организаторы.

Ранее Telegraf.news писал, что минскую милицию запланировали перевести на службу в усиленном режиме на время новогодних праздников. Следить за порядком в городе на площадках, где организуют массовые гулянья, будут не только усиленные наряды милиции, но и камеры, подключенные к республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

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