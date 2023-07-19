"Плантацию резанул!" - Где в Беларуси собирают по «200 белых» грибов, а где «сушь полнейшая»
В Беларуси установилась по настоящему летняя погода: еще совсем недавно почти везде было +30 °C, а кое-где и выше. При этом в одних районах прошли дожди, города буквально "плыли", в то время как в других не выпало ни капли, стоит сушь. Это не могло не отразиться на дарах леса. Мы посмотрели, где в Беларуси грибы пошли, а где, увы, их по-прежнему нет.
Где грибы появились?
В лесах Логойского района , по словам участника паблика во “ВКонтакте""Грибы: Грибные войска Беларуси”, 19 июля грибы были. “Парадный выход Белого Царя, чутка правда запоздал на приглашение…”, - написал он и отметил, что также появились маслята и рыжики.
Появились “белые” и в Витебске.
Грибник из Мозырского района похвастался изобилием лисичек:
А вот еще Мозырский район: “…лисичек плантацию с одной точки резанул. На опушке попались дубовые и сосновые белые!”.
[Telegram_widget url=“https://t.me/grybybelarus/916”]
“Все чистые и крепкие. Подберезовики, два белых”, - хвастается еще один грибник.
В Tik Tok видео с грибами не много, но они есть. Вот, например, видео опубликовано 17 июля (место не указали):
[link href=“https://www.tiktok.com/@gribnik_by_official?refer=embed” title=“@gribnik_by_official” target=“_blank” rel=“noopener”] @gribnik_by_official [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7256442133679737605?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - gribnik_by” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - gribnik_by [/link]
Вот еще:
[link href=“https://www.tiktok.com/@andrronaldo?refer=embed” title=“@andrronaldo” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrronaldo [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7253361156394371842?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - DANA” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - DANA [/link]
А автор этого видео хвастается, что на юге Беларуси он собрал “200 белых” (правда, было это 14 июля):
[link href=“https://www.tiktok.com/@skyforest1?refer=embed” title=“@skyforest1” target=“_blank” rel=“noopener”] @skyforest1 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1?refer=embed” title=“белыйгриб” target=“_blank” rel=“noopener”] #белыйгриб [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B2023?refer=embed” title=“грибы2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибы2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/skyforest1?refer=embed” title=“skyforest1” target=“_blank” rel=“noopener”] #skyforest1 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/porcini?refer=embed” title=“porcini” target=“_blank” rel=“noopener”] #porcini [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7256132757265238789?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - SkyForest1” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - SkyForest1 [/link]
В санстанции рассказали, в каких лесах Брестчины самые радиоактивные грибы и ягоды
Где грибов по-прежнему нет
А вот под Гомелем , судя по всему, грибов еще нет. На вопрос, в какой лес за ними лучше подъехать, бывалые грибники дали совет: “Идите в ближайший Евроопт. Хороший совет даю. А то ноги посбиваете, и то, едва на сковородку соберете. Я вон ноги посбивал, с пустым ведром приполз. Ноги уже отказывали. Еле до дивана дополз”.
Не густо и в Брестская области , в Пружанском районе: “Горстка почти сушеных лисичек. Еще найдена парочка дохлых моховиков и сыроежек…”, - сетует грибник.
Как пишут читатели Телеграфа, в лесу Минской области, Березинский район, “сушь полнейшая”: “Люди, которые постоянно летом зарабатывают на ягодах и грибах, в этом году в печали - ведро за день набирают - ну вообще ни о чём =(”.
По чем берут грибы в заготовительных пунктах?
В Барановичах лисички принимают по 7 рублей за кило.
“Другие грибы пока не принимаем, на них не установлены цены, – сообщили порталу Bar24 в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо.
Цены на грибы, как отмечают в заготовительных пунктах, могут меняться ежедневно. Поэтому расценки лучше уточнять на месте.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах:
В МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах. Какой?