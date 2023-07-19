"Плантацию резанул!" - Где в Беларуси собирают по «200 белых» грибов, а где «сушь полнейшая»

🎥 Видео

Опубликовано: 19.07.2023 15:05 , Обновлено: 19.07.2023

В Беларуси установилась по настоящему летняя погода: еще совсем недавно почти везде было +30 °C, а кое-где и выше. При этом в одних районах прошли дожди, города буквально "плыли", в то время как в других не выпало ни капли, стоит сушь. Это не могло не отразиться на дарах леса. Мы посмотрели, где в Беларуси грибы пошли, а где, увы, их по-прежнему нет.

Где грибы появились?

В лесах Логойского района , по словам участника паблика во “ВКонтакте""Грибы: Грибные войска Беларуси”, 19 июля грибы были. “Парадный выход Белого Царя, чутка правда запоздал на приглашение…”, - написал он и отметил, что также появились маслята и рыжики.

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Появились “белые” и в Витебске.

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Грибник из Мозырского района похвастался изобилием лисичек:

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

А вот еще Мозырский район: “…лисичек плантацию с одной точки резанул. На опушке попались дубовые и сосновые белые!”.

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

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“Все чистые и крепкие. Подберезовики, два белых”, - хвастается еще один грибник.

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

В Tik Tok видео с грибами не много, но они есть. Вот, например, видео опубликовано 17 июля (место не указали):

[link href=“https://www.tiktok.com/@gribnik_by_official?refer=embed” title=“@gribnik_by_official” target=“_blank” rel=“noopener”] @gribnik_by_official [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7256442133679737605?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - gribnik_by” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - gribnik_by [/link]

Вот еще:

[link href=“https://www.tiktok.com/@andrronaldo?refer=embed” title=“@andrronaldo” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrronaldo [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7253361156394371842?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - DANA” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - DANA [/link]

А автор этого видео хвастается, что на юге Беларуси он собрал “200 белых” (правда, было это 14 июля):

В санстанции рассказали, в каких лесах Брестчины самые радиоактивные грибы и ягоды

Где грибов по-прежнему нет

А вот под Гомелем , судя по всему, грибов еще нет. На вопрос, в какой лес за ними лучше подъехать, бывалые грибники дали совет: “Идите в ближайший Евроопт. Хороший совет даю. А то ноги посбиваете, и то, едва на сковородку соберете. Я вон ноги посбивал, с пустым ведром приполз. Ноги уже отказывали. Еле до дивана дополз”.

Не густо и в Брестская области , в Пружанском районе: “Горстка почти сушеных лисичек. Еще найдена парочка дохлых моховиков и сыроежек…”, - сетует грибник.

Фото: vk.com/gribnievoiskabelarus

Как пишут читатели Телеграфа, в лесу Минской области, Березинский район, “сушь полнейшая”: “Люди, которые постоянно летом зарабатывают на ягодах и грибах, в этом году в печали - ведро за день набирают - ну вообще ни о чём =(”.

По чем берут грибы в заготовительных пунктах?

В Барановичах лисички принимают по 7 рублей за кило.

“Другие грибы пока не принимаем, на них не установлены цены, – сообщили порталу Bar24 в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо.

Цены на грибы, как отмечают в заготовительных пунктах, могут меняться ежедневно. Поэтому расценки лучше уточнять на месте.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах:

В МВД призвали белорусских грибников научиться пользоваться одной функцией в мессенджерах. Какой?