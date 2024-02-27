Песок из пустыни, наводнения и апрельская "жара". Какую погоду синоптики пообещали белорусам в ближайшие будни?

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Опубликовано: 27.02.2024 18:06 , Обновлено: 27.02.2024

Прогноз на ближайшие три дня в Беларуси удивил разнообразием погодных явлений. В отдельных регионах столбик термометра может подняться до +15 — считают в Белгидромете. А ещё к стране приближается песок из Сахары.

Полноценный март, или даже апрель.

На среду, 28 февраля , Белгидромет спрогнозировал переменную облачность и небольшие дожди по северо-западу страны.

В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит от -2°С по востоку до +7°С по западу, максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу Беларуси до +15°С. Атмосферное давление существенно не изменится. — сообщили эксперты.

В свою очередь, Телеграм-канал о погоде «Надвор’е» предупредил о приближении циклона, который может принести в Беларусь песок из сахара в Африке. Ощутить его 28 февраля в полной мере смогут жители юго-западных и западных регионов Республики.

«Самое время пылесос и мётлы подготовить», — написал один из подписчиков.

В четверг, 29 февраля , Беларусь попадёт под «влияние неустойчивой воздушной массы», сообщили в Белгидромете. Там пообещали кратковременные дожди и слабый туман в отдельных регионах. С температурой воздуха решили не промахиваться. От -1°С до +7°С ночью и от +4- до +13°С днём.

В пятницу, 1 марта , в первый день весны, пообещали облачную, но с прояснениями погоду. Ночью и утром местами будут туман и гололед, а днем воздух прогреется до +13.

“Это на 6–10° выше нормы, что скорее соответствует концу марта – началу апреля”, — заметили в телеграм-канале о погоде «Надвор’е»

Прогноз погоды с 24 февраля по 4 марта

Ранее Телеграф писал и о гидрологических предупреждениях в Могилевской и Гомельской областях, объявленных 27 февраля. Кажется, приближается сезон наводнений и подтоплений.

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