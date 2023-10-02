Первый снег выпадет в Беларуси в начале октября? Синоптики рассказали, чего ждать от «ныряющего атлантического циклона»

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Опубликовано: 02.10.2023 12:46 , Обновлено: 02.10.2023

Первый в этом сезоне снег появился в прогнозах численной глобальных моделях прогнозирования погоды. Похолодание в Беларусь после аномально жаркого сентября принесёт очередной циклон с Атлантики, пояснили синоптики. Посмотрели, когда и в каких районах метеокарты предрекают белорусам первый снег.

“Зима близится”, - написали авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е” и опубликовали метеокарты с прогнозом синоптической ситуации в Беларуси на ближайшую неделю. Первый снег авторы тг-канала зафиксировали, в частности, в прогнозах глобальной модели GFS.

[info_b]GFS (GlobalForecastSystem) – наиболее известная глобальная модель погоды, разработанная Национальной службой по мониторингу атмосферы и океана США (NOAA). Эта математическая модель обновляется четыре раза в день и учитывает различные метеорологические переменные. С её помощью, как правило, синоптики создают краткосрочные и среднесрочные на период до 16 дней. [/info_b]

“Первый снег GFS рассчитывает 8 октября в тылу ныряющего атлантического циклона. ECMWF пока воздерживается”, - прокомментировали авторы г-канала.

Как видно на картах, снежный фронт пройдёт по Витебской, Минской, Гомельской и части Гродненской областей.

[info_b]Отметим, что это лишь предварительный прогноз и до конца не ясно, действительно ли уже в грядущие выходные в Беларуси выпадет первый снег. Не исключено, что холодные воздушные массы с Атлантики принесут в Беларусь лишь похолодание. Более точная информация должна появиться ближе к выходным - по мере получения новых данных о движении воздушных масс синоптики, как правило, уточняют свой прогноз (более достоверные краткосрочные прогнозы синоптики дают лишь на предстоящие 2-3 дня).[/info_b]

Напомним, синоптики предупредили, что погода в первые числа октября в Беларуси будет определяться циклонами, которые будут двигаться мимо и задевать Республику лишь краешком. Тем не менее, на температуру и осадки они повлияют.

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