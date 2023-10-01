Белорусов предупредили о циклонах из Швеции и Дании. Кто все равно походит в майках 2-4 октября?

Опубликовано: 01.10.2023 17:12 , Обновлено: 01.10.2023

Синоптики предупредили, что погода в первые числа октября в Беларуси будет определяться циклонами, которые будут двигаться мимо и задевать Республику лишь краешком. Тем не менее, на температуру и осадки они повлияют.

В Белгидромете уверены, что 2 октября , в понедельник, будет почти без осадков, а над Беларусью установится область повышенного давления. Ночью температура воздуха понизится до настоящих осенних +4..+10°С, а вот днём, кажется, будет продолжение бабьего лета и +15..+21°С.

Во вторник, 3 октября , Беларусь заденет свои южным краем североатлантический циклон, смещающийся из Швеции в сторону России (Карелия). А это значит, считают в Белгидромете, что ночью могут пройти кратковременные дожди, но только по северу Беларуси.

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Воздух ночью охладится до +3°С по юго-востоку и нагреется до +14°С по западу. А днём бабье лето поставит белорусов перед выбором, что надеть с утра. И если на северо-востоке Республики днем будет от +17°C, то на юго-западе установится жара до +26°С. Гулять в октябре в футболках и без курток? Ну, посмотрим.

А уже 4 октября в Беларуси изменит погоду ещё один североатлантический циклон, на этот раз перемещающийся из Дании в сторону Ленинградской области средней РФ. В Белгидромете пообещали, что из-за фронтальных разделов этого циклона в небе над Беларусью будет облачно с прояснениями.

“На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы”, - пообещали белорусские госсиноптики.

Они же в своем прогнозе указали, что ночью в Беларуси будет по-летнему +9..+16°С, а днем от +14°С по северо-западу до +22°С по юго-востоку.

Тем не менее, листья все равно начнут желтеть и падать в октябре. Возможно, сразу как отцветут вишни. Каждую осень с этой проблемой сталкиваются абсолютно все дачники и владельцы приусадебных участков: что делать с опавшей листвой? В соцсетях показали лайфхак, который поможет справиться с ней гораздо быстрее и проще, чем грабли и веники. А стоит ли вообще убирать опавшую листву или лучше оставить всё так, как задумано природой?

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