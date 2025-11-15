Первый снег пришел в Беларусь. Надолго?

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Опубликовано: 15.11.2025 09:49 , Обновлено: 15.11.2025

Жители Беларуси поделились в социальных сетях видео и фото с первым снегом. Согласно данным официальным метеонаблюдений, на севере страны, в Верхнедвинске и Браславе, осадки на самом деле выпадают в виде снега с дождем. Температура воздуха в этих регионах держится на отметке +2..+3°С.

«Дождь, возможен мокрый снег»

В свою очередь, Белгидромет (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) сообщил прогноз погоды на 15 ноября. Согласно ему, белорусов ждет переменная облачность. При этом, преимущественно по юго-восточной половине страны, пройдут дожди. Ветер ожидается северо-западный, умеренный, а в отдельных районах порывистый.

В Беларуси будет достаточно прохладно: максимальная температура воздуха составит +1..+6°С, а по югу до +8°С. К тому же, к вечеру по северной половине страны страны ожидается понижение температуры до 0..-4°С.

«Мокрый снег и понижение температуры»: что ждет Минск

Столица Республики также не останется в стороне от зимней погоды. Как заявили синоптики, в Минске утром ожидается облачная погода с дождем. Причем, возможен и мокрый снег — вероятность осадков оценивается более 90%. Днем, однако, ситуация улучшится: переменная облачность и без существенных осадков. Вероятность их составит всего 5-10%. Ветер будет умеренным, северо-западным. Максимальная температура воздуха днем +2..+4°С, а к вечеру столбики термометров опустятся до 0..-2°С.

Пришла «арктическая воздушная масса»

Тем временем, популярный метеорологический канал «Метеовайб» прокомментировал ситуацию. По словам его автора, вслед за холодным фронтом на север Беларуси начала распространяться арктическая воздушная масса. Именно это и привело к понижению температурного фона, а к дождю стал примешиваться мокрый снег.

Судя по данным с портала pogoda.by, на северо-востоке, в Витебске, отмечаются уже более серьезные снегопады, с ухудшением видимости до 800 метров. Там же, местами, начал формироваться небольшой временный снежный покров. Кстати, на веб-камере в районном центре Городок газоны уже побелели. В Минске, согласно прогнозу, в ближайшее время также ожидается дождь с мокрым снегом.

Ранее Telegraf.news писал, что последний день рабочей недели порадовал белорусов хорошей погодой - впервые за долгое время на большей части страны выглянуло солнышко. Однако синоптики предупредили: улучшение погодных условий кратковременно. Уже в выходные белорусов ожидает совсем другая картина, а на сайте Белгидромета появились предупреждения о новых погодных напастях.

Синоптики пообещали половине Беларуси снежный покров и до -10°С на выходные