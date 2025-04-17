Переносов не будет. Как белорусы будут отдыхать в мае и ждать ли больших выходных?

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Опубликовано: 17.04.2025 15:06 , Обновлено: 17.04.2025

Большие апрельские выходные уже почти на носу, но белорусы наверняка уже начали заглядывать и в майский календарь. Правительство не устанавливало никаких переносов рабочих дней в этом месяце. Но журналисты Telegraf.news ещё раз «перевернули календарь» и убедились, что большие выходные, конечно же, будут, но не благодаря переносам, а благодаря самому календарю.

Касательно апреля всё идёт по плану, утверждённому Совмином ещё в прошлом году. Поскольку Радуница выпадает на вторник, 29 апреля, правительство решило перенести рабочий понедельник, 28 апреля, на предшествующую субботу, 26 апреля.

Поэтому многие белорусы должны работать в субботу, 26 апреля. Зато потом их ждут три выходных дня подряд: воскресенье, «отработанный» понедельник и сама Радуница.

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А что в мае? В мае, как мы отмечали, переносов нет. Но длинные выходные всё-таки будут, правда, не везде, где теоретически их можно представить.

1 мая (День труда) выпадает на четверг. И так как переносов нет, то и среда после Радуницы, 30 апреля, и пятница, 2 мая, будет обычными рабочими днями. Так что здесь — только один дополнительный выходной посреди недели.

А вот насчёт 9 мая (День Победы) календарь оказался благосклонен. Праздник выпадает на пятницу. Это автоматически создало длинные выходные без всяких переносов: пятница (9 мая), суббота (10 мая) и воскресенье (11 мая).

Кстати, мы из любопытства заглянули в календарь на 2026 год и вот что увидели. Там уже первомай выпал на пятницу, а девятое — на субботу. А в 2027 году и вовсе оба праздника выпали на выходные — субботу и воскресенье.

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