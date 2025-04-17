Минздрав рассказал о графике работы белорусских поликлиник, аптек и больниц на весенние праздники

Опубликовано: 17.04.2025 13:37 , Обновлено: 17.04.2025

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило график работы поликлиник, аптек, больниц и других учреждений здравоохранения на весенние праздники и не только в конце апреля - начале мая. Службу скорой (неотложной) медпомощи на эти дни переведут в "режим повышенной готовности".

Так, по [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/27798” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Минздрава, амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и Республиканских научно-практических центров (РНПЦ), организации службы крови и медтехники, аптеки, санитарно-эпидемиологические организации будут работать по такому графику:

26 апреля - как в рабочий день,

28 апреля - по графику субботы,

29 апреля - как в праздничный день,

1 мая - по графику праздничного дня,

2 мая - рабочего дня,

3 мая - как в субботу,

9 мая - как в праздничный день,

10 мая - по графику субботы.

А это график для больниц и РНПЦ:

26 апреля - по графику субботы,

28 апреля - как в рабочий день,

29 апреля - по графику праздничного дня,

1 мая - тоже как в праздничный день,

2 мая - по графику рабочего дня,

3 мая - по графику субботы,

9 мая - как в праздничный день,

10 мая - по графику субботы.

В Минздраве пообещали обеспечить “непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению”.

Ранее Telegraf.news писал, что госпредприятие “Минсктранс” рассказало, как будет ходить наземный общественный транспорт 26, 28, 29, 30 апреля, а также 1 мая, 8-го и 9-го. В один из этих дней решили отменить три автобуса в столице.

«Минсктранс» изменил график транспорта на 7 дней в апреле и мае. Какие автобусы отменят и когда?