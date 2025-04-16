Можно ли отказаться от переноса? Минтруда ответило на 7 «популярных вопросов» о работе белорусов в выходные

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Опубликовано: 16.04.2025 12:26 , Обновлено: 16.04.2025

Работа в выходные и праздничные дни, а также обязательные «отработки» за установленные правительством переносы — темы, которые регулярно вызывают какое-то количество вопросов у белорусов. Министерство труда и социальной защиты решило внести ясность, опубликовав в своём тг-канале ответы на 7 «популярных вопросов». Главный из них, волнующий многих: можно ли отказаться от работы в ту самую перенесённую субботу?

Журналисты Telegraf.news разобрали ключевые тезисы из разъяснений Минтруда.

Привлечение к работе в праздники/выходные вообще законно? В госпраздники и праздничные дни (нерабочие) — по общему правилу запрещено. Но есть исключения (непрерывные производства, неотложные работы, ЧП и т. д.). В обычные выходные дни — привлекать можно, но с ограничениями и правильным оформлением. Что с компенсацией Обязательно издаётся приказ (распоряжение) нанимателя, где прописывается компенсация. Варианты: либо доплата (не ниже часовой ставки/сдельной расценки за каждый час), либо предоставление другого дня отдыха (без оплаты, по согласию сторон). Как часто можно работать по выходным? Закон установил лимит: не более 12 выходных дней за календарный год. А «отработки» переносов обязательны? Да. Если правительство установило перенос рабочего дня и он распространяется на ваш график (пятидневка с выходными суббота/воскресенье), то выход на работу в перенесённый день обязателен. Можно ли отказаться от работы в перенесённую субботу? Минтруда отметило однозначно: нет. Это не право работника, а его обязанность, установленная решением правительства. Что если в перенесённый день был отпуск/больничный? В этом случае отрабатывать не нужно. Если сам перенесённый день (например, понедельник) вы официально не работали по уважительной причине, то и в субботу, на которую его перенесли, выходить не обязаны. Можно ли начать отпуск с праздничного (нерабочего) дня? Нет. Отпуск должен начинаться с рабочего дня по вашему графику.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко раскрыла подробности изменений, которые уже в этом году белорусские законодатели планируют внести в Трудовой кодекс. По её словам, все они будут ориентированы на «обеспечение баланса интересов двух сторон трудовых отношений» — работодателя и самого работника.

Глава Минтруда анонсировала новый запрет в Трудовом кодексе Беларуси. Чего коснётся?