Пассажирам БелЖД предложили смотреть в поездах «лучшие белорусские фильмы». Как это работает и что обещали показать?

Опубликовано: 03.07.2024 13:55 , Обновлено: 03.07.2024

Белорусская железная дорога (БелЖД) предложила своим пассажирам воспользоваться в поездках посмотреть "лучшие белорусские художественные фильмы". Новый проект запустили 2 июля и рассказали, кто и как сможет воспользоваться этой услугой.

Проект медиасервера БелЖД запустила совместно с Министерством культуры, национальной киностудией “Беларусьфильм” и компанией А1 “с учетом пожеланий пассажиров”. Первыми услугами медиасервера смогли воспользоваться пассажиры поезда № 748 Минск-Гомель.

Как пояснили в БелЖД, подключиться к медиасерверу с личного гаджета можно на поездах межрегиональных линий бизнес-класса, связывающих столицу с областными центрами страны. Для этого не нужно устанавливать никакие дополнительные программы, достаточно включить Wi-Fi и следовать инструкциям в памятке, размещенной в салоне поезда.

Сейчас пассажирам доступны на выбор 22 “самых популярных кинолент из золотого фонда киностудии “Беларусьфильм”, например, такие легендарные белорусские картины, как “Альпийская баллада”, “Белые росы”, “В августе 44-го”, “Дикая охота короля Стаха”. В БелЖД пообещали периодически пополнять видеотеку.

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Впрочем, уже сейчас в ней есть и другие художественные и документальные фильмы различных жанров, а также сериалы, музыкальные клипы, аудио- и электронные книги.

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