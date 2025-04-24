Опубликовано: 24.04.2025 17:18 , Обновлено: 24.04.2025

Весенние температурные качели в Беларуси продолжаются. После недавней рекордной жары погода вот-вот должна испортиться. Синоптики вновь решили предупредить белорусов о дождях, грозах и похолодании. Самый «интересный» сюрприз, по мнению некоторых погодных телеграм-каналов, ожидается уже в ближайшие выходные — температура может упасть до +2°С, а кое-где не исключён и мокрый снег. Белгидромет же подтвердил, что ночью может быть и -4°C.

Как объяснили авторы погодных каналов «Метеовайб» и @nadvorie, сегодня-завтра (24-25 апреля) за непогоду будут отвечать атмосферные фронты. Холодный фронт с волнами принесёт ливни и грозы на юг страны, а фронт окклюзии будет поливать дождями север. Там сейчас «пасмурно и дождики». В центре Беларуси при этом сегодня может быть ещё относительно тепло и без осадков.

Но уже в пятницу, 25 апреля, как написал «Метеовайб», начнётся похолодание. Холодный фронт пройдётся дождями по всей республике (ночью больше по северу, днём — по югу). Температура днём опустится до +11..+17°С, хотя на юго-востоке ещё может дотянуть до +24°С.

Фото: t.me/meteovibe

Настоящий же холод, по версии @nadvorie, придёт в субботу, 26 апреля. «Над Скандинавией усилится антициклон, который начнёт к нам „закачивать“ холод с севера РФ», — пояснил автор.

По его прогнозу, днём в субботу будет не выше +6..+11°С, а к вечеру температура упадёт до +2..+4°С. По восточной половине Беларуси в этот момент возможен даже мокрый снег.

Государственная метеослужба (Белгидромет) пообещала белорусам чуть более оптимистичные дневные температуры, но в целом подтвердила тенденцию к похолоданию и наличие потенциально опасных явлений.

25 апреля (пятница) : Ночью и утром местами по стране небольшие кратковременные дожди. Днём преимущественно без осадков, лишь по югу — кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный умеренный, днём порывистый. Температура ночью +3..+8°С (местами по югу до +11°С), днём контрастно: от +10°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку.

: Ночью и утром местами по стране небольшие кратковременные дожди. Днём преимущественно без осадков, лишь по югу — кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный умеренный, днём порывистый. Температура ночью +3..+8°С (местами по югу до +11°С), днём контрастно: от +10°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку. 26 апреля (суббота) : Придёт холодная воздушная масса с севера Европы. Ночью по Гомельщине, днём местами по стране — кратковременные осадки (дождь, днём с мокрым снегом). Ветер северной четверти порывистый, днём местами сильный порывистый. Ночью на большей части территории заморозки 0..-4°С (местами +1..+6°С). Днём всего +6..+13°С.

: Придёт холодная воздушная масса с севера Европы. Ночью по Гомельщине, днём местами по стране — кратковременные осадки (дождь, днём с мокрым снегом). Ветер северной четверти порывистый, днём местами сильный порывистый. Ночью на большей части территории заморозки 0..-4°С (местами +1..+6°С). Днём всего +6..+13°С. 27 апреля (воскресенье) : Беларусь будет на восточной периферии холодного антициклона. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку небольшие кратковременные осадки (в основном мокрый снег). Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами порывистый. Ночью снова заморозки 0..-4°С на большей части территории (местами +1..+3°С). Днём +7..+14°С.

Ранее журналисты Telegraf.news советовали всем, кто обрадовался не по-весеннему жаркой температуре и уже побежал сажать в огороде всё пораньше, позаботиться о подготовке к заморозкам. Дело важное, и без него можно потерять значительную часть будущего урожая.

Как подготовить огороды к заморозкам? Эти три шага должны сделать все белорусы до 25-26 апреля