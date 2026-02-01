В Беларуси наступил пик арктических морозов. Когда "подсыплет" ещё и снега

Опубликовано: 01.02.2026 12:48 , Обновлено: 01.02.2026

Беларусь встретила начало февраля леденящим дыханием Арктики. Минздрав, МЧС и Минэнерго объявили о переходе на усиленный режим работы. В школах начали рассылать в родительские чаты предложения оставить детей дома в понедельник, 2 февраля. Всё потому что в стране, по всей видимости, установился один из самых холодных периодов этой зимы.

По прогнозам синоптиков, морозы достигнут своего пика уже в ближайшую ночи. А затем, к середине недели, начнут медленно сдавать позиции, уступив место снегопадам и повышенной влажности. Что тоже много кому не покажется значительным улучшением условий.

Аномальный холод, накрывший страну, метеорологи единогласно связывают с мощным вторжением арктического воздуха. Процесс его «адвекции» (активного переноса) значительно усилился к понедельнику, 2 февраля. Всё из-за влияния обширного южного циклона, центр которого сместится к Ярославской и Костромской областям России.

«Он буквально вытолкнет студеный воздух с северо-запада и севера ЕТР (европейской территории РФ) на нашу территорию, — пояснили в популярном метеорологическом канале «Метеовайб». — Если прошедшей ночью облачность местами сдерживала выхолаживание, то предстоящей ночью будет малооблачно». Такие условия — это идеальная «морозная яма», где рекордно упадет температура.

«Наверное, самая холодная ночь в Беларуси будет с воскресенья на понедельник… когда температура воздуха повсеместно опустится ниже -25, а под утро местами по западной половине страны похолодает до -30..-33°, — вторит автор канала Nadvorie. — Это произойдет из-за «обвала» холода в тыловую часть южного циклона».

«Февраль начнется по-зимнему сурово, — подтвердил и синоптик Дмитрий Рябов. По его данным, первая половина следующей недели “продолжит морозную тему”. А средняя температура окажется на 10-15 градусов ниже климатической нормы.

Главный спутник такой погоды — пронизывающий ветер, который не облегчит страдания. «Холодный восточный ветер добавит дискомфорта и по ощущениям будет еще злее», — предсказал Рябов.

Дожить до среды

Впрочем, перелом наметится к середине недели. С юго-запада на территорию Беларуси начнут медленно наползать облака теплого фронта. «Под облачной системой фронта станет градусов на 10–15 теплее, — обещает Nadvorie. — Медленно смещаясь на север, фронт в течение четверга и пятницы может подсыпать нам приличное количество снега».

Официальный прогноз Белгидромета также подтверждает смягчение морозов к 4 февраля, особенно на западе страны, где днём температура может “подняться” до -7..-10°С. Однако этот переходный период принесет с собой новые вызовы: гололед, гололедицу, туманы и изморозь из-за повышения влажности воздуха. «Атмосфера станет влажной, — описывает этот период Дмитрий Рябов. — Возможны туман, слабый гололед и гололедица».

Таким образом, после «пика арктических морозов» жителей страны ждет классическая для февраля «влажная зима» с мокрым снегом и неприятной дорожной обстановкой.

Сводный прогноз по дням на начало февраля 2026 года (по данным синоптиков)

Понедельник, 2 февраля: Пик похолодания. Ночью -22..-29°С, местами до -30..-33°С. Днем -13..-20°С. Малооблачно, осадков практически не будет. Умеренный северо-западный ветер, местами гололедица.

Пик похолодания. Ночью -22..-29°С, местами до -30..-33°С. Днем -13..-20°С. Малооблачно, осадков практически не будет. Умеренный северо-западный ветер, местами гололедица. Вторник, 3 февраля: Очень холодно. Ночью от -18..-25°С на большей части территории до -26..-32°С на юге и юго-западе (при прояснениях). Днем -11..-18°С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Нужно ждать гололед, изморозь, слабый туман.

Очень холодно. Ночью от -18..-25°С на большей части территории до -26..-32°С на юге и юго-западе (при прояснениях). Днем -11..-18°С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Нужно ждать гололед, изморозь, слабый туман. Среда, 4 февраля: Переломный день. Морозы начнут слабеть на юго-западе. Ночью от -16°С на западе до -29°С и ниже на востоке. Днем -11..-17°С, по западу уже -7..-10°С. Облачно, по юго-западу возможен кратковременный снег. Ветер порывистый, высока вероятность гололедицы и туманов.

Переломный день. Морозы начнут слабеть на юго-западе. Ночью от -16°С на западе до -29°С и ниже на востоке. Днем -11..-17°С, по западу уже -7..-10°С. Облачно, по юго-западу возможен кратковременный снег. Ветер порывистый, высока вероятность гололедицы и туманов. Четверг, 5 февраля (предварительно): Потепление продолжится. Ночью -8..-13°С, днем -6..-12°С, но из-за влажности и ветра будет казаться холоднее. Ожидается снег, местами мокрый снег. Сильный южный ветер, туман, гололед.

Потепление продолжится. Ночью -8..-13°С, днем -6..-12°С, но из-за влажности и ветра будет казаться холоднее. Ожидается снег, местами мокрый снег. Сильный южный ветер, туман, гололед. Пятница, 6 февраля (предварительно): Схожая картина. Сохранятся осадки в виде снега, порывистый ветер, туманы и гололед. Температурный фон около -6..-12°С днем.

Схожая картина. Сохранятся осадки в виде снега, порывистый ветер, туманы и гололед. Температурный фон около -6..-12°С днем. Суббота, 7 февраля: Метеорологическую эстафету примет антициклон. Осадков не ожидается. Однако его спутниками станут порывистый юго-западный ветер, местами гололедица и туман. Ночью -8..-15°С, днем -3..-9°С.

Метеорологическую эстафету примет антициклон. Осадков не ожидается. Однако его спутниками станут порывистый юго-западный ветер, местами гололедица и туман. Ночью -8..-15°С, днем -3..-9°С. Воскресенье, 8 февраля: Атмосферный фронт с юго-запада принесет в Брестскую и Гродненскую области кратковременный снег. В остальных регионах осадки маловероятны. Сохранится морозная погода: ночью -10..-15°С, днем -6..-12°С.

В общем, после снежных четверга и пятницы выходные могут быть поспокойнее, но всё ещё с морозной погодой и риском туманов и гололедицы. И помните, что прогнозы погоды максимально точны не более чем на 3 дня. Следите за сводками.