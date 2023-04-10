В Совбезе Беларуси предложили отменить отсрочку от армии для студентов. Как объяснили?

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Опубликовано: 10.04.2023 19:03 , Обновлено: 10.04.2023

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 10 апреля на выступлении перед ректорами белорусских вузов заявил, что считает полезным отменить отсрочку от срочной службы в армии для студентов вузов.

“Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам… Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе . Ведь все новое - это хорошо забытое старое”, - заявил секретарь Совбеза.

По словам Александра Вольфовича, одной из причин, по которой стоит отправлять студентов вузов в армию, их отношение к девушкам и учебе.

“Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение”, - сказал секретарь Совбеза.

Как на его предложение о реагировали ректоры вузов, агенство БелТА не сообщило. Взамен Александр Вольфович предложил сократить количество часов на военных кафедрах вузов. “Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии. Но это мое видение”, - заявил секретарь Совбеза.

При этом Александр Вольфович рекомендовал ректорам даже в случае сохранения отсрочки от армии активнее работать со студентами.

“С молодежью необходимо работать на протяжении всего срока обучения. Готовить не только профессионалов своего дела, но и формировать настоящих патриотов, готовых в любой момент встать на защиту родной земли”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве обороны поделились фотографиями, как руководители силовиков стреляют в тире. А секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 23 февраля поздравил себя и собравшихся с “Днём советской армии”.

Вольфович пожелал белорусским силовикам хорошо стрелять и быть «правой рукой» Лукашенко