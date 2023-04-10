В Совбезе Беларуси предложили отменить отсрочку от армии для студентов. Как объяснили?
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 10 апреля на выступлении перед ректорами белорусских вузов заявил, что считает полезным отменить отсрочку от срочной службы в армии для студентов вузов.
“Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам… Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе . Ведь все новое - это хорошо забытое старое”, - заявил секретарь Совбеза.
По словам Александра Вольфовича, одной из причин, по которой стоит отправлять студентов вузов в армию, их отношение к девушкам и учебе.
“Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым - на него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение”, - сказал секретарь Совбеза.
Как на его предложение о реагировали ректоры вузов, агенство БелТА не сообщило. Взамен Александр Вольфович предложил сократить количество часов на военных кафедрах вузов. “Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии. Но это мое видение”, - заявил секретарь Совбеза.
При этом Александр Вольфович рекомендовал ректорам даже в случае сохранения отсрочки от армии активнее работать со студентами.
“С молодежью необходимо работать на протяжении всего срока обучения. Готовить не только профессионалов своего дела, но и формировать настоящих патриотов, готовых в любой момент встать на защиту родной земли”, - заявил он.
Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве обороны поделились фотографиями, как руководители силовиков стреляют в тире. А секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 23 февраля поздравил себя и собравшихся с “Днём советской армии”.
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