"Откроет новые перспективы" — Под Витебском объявили, что собрали по 12 листьев "белорусского сигарного" табака

Опубликовано: 03.09.2024 13:38 , Обновлено: 03.09.2024

В Витебском зональном институте сельского хозяйства НАН Беларуси объявили о сборе урожая сигарного табака. По словам заместителя организации, к выращиванию нетипичной для нашего региона культуры приступили впервые. Как итог — 24 листа двух сортов под названием "белорусский сигарный" и "белорусский сигаретный".

Несмотря на то, что в промышленных масштабах в Республике табак не возделывают, специалисты считают, что эксперимент удался. По их словам, это даёт “новые возможности для отечественной табачной отрасли”, о развитии которой ранее заявлял Лукашенко.

Так, оба сорта табака обыкновенного — «белорусский сигаретный» и «белорусский сигарный» — выращивали в агрогородке Тулово. Заместитель директора Витебского зонального института по научной работе Виктор Сатишур отметил, что за счёт высоты оба вида дают “большое количество листьев” (до 22 штук) и характеризуются “высокой урожайностью”.

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“На сегодня собрали по 12 листьев с каждого растения. На очереди остальные. Тёплая погода способствует оптимальному созреванию табака, уборку которого планируем завершить до середины сентября”, — отметил Виктор Сатишур и добавил, что с гектара «белорусского сигаретного» и «белорусского сигарного» можно получить 22-25 центнеров сухого сырья. По крайней мере, в организации рассчитывают выйти именно на такую урожайность, передала “Сельская газета”.

“Положительная оценка собранного под Тулово табака откроет новые перспективы, в том числе по импортозамещению. Получая отечественное сырьё, реально закрыть как минимум половину потребностей табачной отрасли республики”, — подчеркнули в Витебском зональном институте сельского хозяйства НАН Беларуси.

А что с вейпами?

К слову, ранее главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Нацсобрания Беларуси Виктор Кондратович рассказал, что в стране планируют запретить электронные сигареты. Причиной столь кардинального решения стала неутешительная статистика больных раком.

«Помимо сердечно-сосудистых заболеваний есть онкологические заболевания, которые могут вызываться в том числе использованием вейпа. Потому что они есть с никотином, без никотина, в любом случае химический состав содержит много формальдегидов, которые вызывают в том числе онкологию», — отметил главный врач Минского городского клинического онкологического центра.

Он [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=RY28mmjYBXI&t=1983s” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнул [/link], что опухоли головы, шеи, полости рта и глотки у мужчин «стоят на пятом месте», ведь основными курильщиками являются именно они. При этом Кондратович обратил внимание, что 30% пациентов с раком полости рта и глотки умирают в течение года после постановки диагноза.

Вместе с тем член Совета Республики отметил, что они хотят не просто ограничить курение вейпов, а именно запретить на законодательном уровне. То же самое, по его мнению, нужно сделать и с сигаретами: «Отказаться вообще от вейпов, если удастся, от сигарет также». При этом Кондратович не рассказал, сколько школьников и взрослых белорусов курят сигареты, вред которых для здоровья доказан уже давно.

К слову, ранее Александр Лукашенко отмечал, что объёмы производства и экспорта нужно «сохранить по-максимуму», поскольку табачная отрасль является одним из самых значимых источников пополнения бюджета в стране. Так, по официальным данным, за 2023 год продажа сигарет и других табачных изделий увеличила госказну на 2,5 миллиарда долларов.

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