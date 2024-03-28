МНС объявило об очередном повышении цен на сигареты. Какие марки подорожают и на сколько?

Опубликовано: 28.03.2024 09:48 , Обновлено: 28.03.2024

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили, что с 1 апреля в стране подорожают некоторые марки сигарет. Это уже третье повышение цен с начала 2024 года.

Цены на табачные изделия собственного производства должна поднять гродненская табачная фабрика “Неман”. Например:

сигареты торговой марки Pall Mall Nano станут дороже на 30 копеек;

Pall Mall Demi — на 20 копеек;

Kent, Vogue La Cigarette и Rothmans of London – на 30 копеек;

Rothmans Click — на 25 копеек.

Цены на табачные изделия компании “Интер Тобакко” останутся прежними, а “Табак инвест” планирует повысить стоимость своей продукции на 20 и 30 копеек в зависимости от марки.

Резкое повышение цен связано с уравниванием ставок белорусских и российских акцизов. В рамках интеграции Союзного государства отечественные ставки должны соответствовать российским, пишет издание Tochka.by. Ожидается, что в 2024 году будут активно дорожать и импортные сигареты.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белпочта» с 1 апреля изменила тарифы на некоторые услуги. Судя по информации на официальном сайте, в среднем услуги «Белпочты» станут выше на 50 копеек. Подробнее с изменениями можно ознакомиться [link href=“https://www.belpost.by/Tarify2/TarifyRUPBelpochta/Tarifyfiz” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link]

«Белпочта» изменила тарифы на некоторые услуги. За что будем платить больше?