Отклонения в четырех пробах. «Гомельводоканал» отверг слухи о заражении воды из-за паводка

Опубликовано: 21.02.2024 10:54 , Обновлено: 21.02.2024

Государственный телеканал СТВ прокомментировал слухи, распространившиеся в Гомеле, о том, что вода в областном центре якобы заражена. Получили комментарии у сотрудников водоканала и центра гигиены и эпидемиологии. И указали, кому обязательно нужно кипятить воду перед употреблением.

Накануне в мессенджерах появились такие сообщения: «Вчера прошло совещание у медиков. В Гомеле очень плохое качество воды из-за раннего паводка, какая-то палочка вызывает гепатит А. Воду пить только кипяченую. Даже фильтры не помогают обезвредить».

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На «Гомельводоканале» заверили, что это невозможно, поскольку питьевое снабжение города идет из артезианских скважин.

«Вода поднимается из артезианских скважин, проходит обезжелезивание в фильтрах, дальше попадает в резервуары чистой воды и насосами подается в распределительную сеть города. Система герметичная, паводковые воды в данном случае никак не могут повлиять на бактериологическое загрязнение», – рассказал заместитель главного инженера предприятия «Гомельводоканал» Павел Калиниченко.

В сюжете СТВ рассказали, что качество воды в Гомеле перед подачей в сеть проверяют каждый день, отбирают пробы почти в двухстах точках.

Тем не менее обязательно кипятить воду перед употреблением нужно жителям подтопленных деревень, которые пользуются колодцами, сообщил СТВ, поскольку в них вода собирается из поверхностных вод. По информации телеканала, из 30 проверенных колодцев в регионе в четырех были найдены отклонения, в основном в Гомельском районе.

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