Мэр Барановичей объяснил ситуацию с подтопленным кладбищем «законами физики» и показал свежие фото «для особо недоверчивых»

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Опубликовано: 09.02.2024 10:59 , Обновлено: 09.02.2024

Председатель Барановичского горисполкома Михаил Баценко прокомментировал видео «затопленного» талыми водами кладбища в деревне Лесино рядом с Барановичами, которое появилось на днях в TikTok. В своем комментарии он заявил «о нездоровой тяге вызывать негатив» и объяснил ситуацию «законами физики».

Этот ролик вызвал широкий резонанс – набрал полмиллиона просмотров и сотни комментариев. На записи видно, что некоторые могилы стоят в воде, а дорога между захоронениями превратилась в песчаное месиво.

«Обидно в конце пути лежать в болоте» – Видео с кладбища в Барановичах набрало полмиллиона просмотров

К сожалению, видео теперь недоступно.

Председатель Барановичского горисполкома в своем инстаграме написал, что кладбище в Лесино открыли в 2021 году, и что «уже тогда некоторые производители памятников возмущались о якобы невозможности установки надгробий, а оказалось все дело в профессионализме».

«Умным людям должно быть понятно, что поскольку это место захоронений новое, грунт насыпной, рыхлый, по всем законам физики нужно время, чтобы ему утрамбоваться. Грунтовых вод там нет и никакого влияния на качество воды быть не может. Благодаря тому, что в почве отсутствуют слои глины, талая вода сходит. Умным людям должно быть понятно, что если снег тает, то он превращается в воду и за 15 минут в мерзлую землю он не уйдет», – заявил он.

Он опубликовал фото, сделанные, по его словам, на следующий день после нашумевшего ролика, и предложил «особо недоверчивым» съездить и убедиться.

Ранее Телеграф писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси уличило городской центр ритуальных услуг Бобруйска в навязывании клиентам платных услуг на кладбищах, которые вовсе не являются обязательными. В ведомстве рассказали, какие требования специализированных организаций по организации похоронного дела и обслуживанию мест погребения являются незаконными и от каких услуг белорусы вправе отказаться.

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