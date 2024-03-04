Белорусам запретили так украшать свои подъезды без спроса. Где брать разрешение?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.03.2024 13:15 , Обновлено: 04.03.2024

В Минской городской коллегии адвокатов рассказали, можно ли разрисовывать свои подъезды граффити, а также украшать картинами или игрушками.

Адвокат Виолетта Дунаева пояснила, что самовольно украшать подъезды нельзя.

Но вы можете согласовать планируемые действия (повесить картину, нарисовать рисунок или граффити) с эксплуатируемой организацией по месту жительства.

Кстати, недавно Телеграф писал о минском дворнике, который разрисовывает стены подъездов живописными рисунками, среди которых - закаты над морем, зимние пейзажи, экзотические цветы и кадры из популярных советских мультфильмов.

«Вот это красота!» — Минский дворник превратил в картины стены подъездов, которые убирает

Также мы рассказывали, в каких случаях жители многоквартирного дома могут рассчитывать на внеплановый ремонт в подъезде.

В ЖКХ рассказали, что будет, если белорусы откажутся от ремонта подъезда