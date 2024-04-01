Болгарское посольство в Минске назвало дату начала выдачи шенгенских виз белорусам

Опубликовано: 01.04.2024 12:23 , Обновлено: 01.04.2024

Посольство Болгарии в Минске сообщило, что подать документы на шенгенскую визу в столице можно с 15 апреля. Информацию об этом разместили на сайте диппредставительства.

“Начало приема документов в визовом центре VFS Global в Минске начнется с 15 апреля 2024 года”, - рассказали в сообщении.

В других визовых центрах этой компании в Беларуси документы начнут принимать 1 мая.

В посольстве добавили, что подробную информацию на сайте VFS Global разместят 8 апреля. Также ее можно будет получить по телефону +375 17 3882912.

Ранее диппредставительство Болгарии сообщило другую дату начала выдачи шенгенских виз - 1 апреля. Тогда говорилось, что документы на визы посредством VFS Global будут принимать в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске.

Такую же дату - 1 апреля - для начала выдачи шенгенских виз привели в посольстве Румынии в Беларуси.

Болгария и Румыния сообщили о начале выдачи шенгенских виз в Беларуси. Где можно подать документы?