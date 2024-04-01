Болгарское посольство в Минске назвало дату начала выдачи шенгенских виз белорусам
Посольство Болгарии в Минске сообщило, что подать документы на шенгенскую визу в столице можно с 15 апреля. Информацию об этом разместили на сайте диппредставительства.
“Начало приема документов в визовом центре VFS Global в Минске начнется с 15 апреля 2024 года”, - рассказали в сообщении.
В других визовых центрах этой компании в Беларуси документы начнут принимать 1 мая.
В посольстве добавили, что подробную информацию на сайте VFS Global разместят 8 апреля. Также ее можно будет получить по телефону +375 17 3882912.
Ранее диппредставительство Болгарии сообщило другую дату начала выдачи шенгенских виз - 1 апреля. Тогда говорилось, что документы на визы посредством VFS Global будут принимать в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске.
Такую же дату - 1 апреля - для начала выдачи шенгенских виз привели в посольстве Румынии в Беларуси.
Болгария и Румыния сообщили о начале выдачи шенгенских виз в Беларуси. Где можно подать документы?