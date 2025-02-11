Отгулы, бесплатная страховка и не только. В милиции рассказали, какие льготы предоставляют белорусским дружинникам

Опубликовано: 11.02.2025 09:04 , Обновлено: 11.02.2025

В милиции Брестской области рассказали о том, какие льготы и гарантии получают белорусские дружинники. «Кому-то может показаться, что они исчезли из нашей жизни еще с распадом СССР, но это не так», - сообщил старший инспектор по разрешительной работе Ивацевичского РОВД Сергей Щурко.

Как пояснил старший инспектор, в состав добровольных дружин, как правило, входят “соци­ально активные” граждане, “неравнодушные к тому, что происходит” и готовые помочь сотрудникам милиции. Как правило, их привлекают к следующим работам:

тематическим профилактическим рейдам милиции, МЧС, ОСВОД и т.д,

выявлению мест возмож­ного нахождения несовершеннолетних в вечернее время,

вечернему патрулированию жилых районов,

обеспечению общественного порядка во время массо­вых мероприятий (таких как прошедшие президентские выборы, например).

За это дружинники могут рассчитывать от государства на определённое поощрение, а именно:

обязательное личное страхование (либо за счет средств местных бюджетов, либо за счёт средств юридических лиц, создавших добровольную дружину),

отгулы на работе за активное участие в охране правопорядка,

возможность первооче­редного отпуска, а также дополнительные дни к положенному отпуску (это может быть прописано в коллективном договоре предприятия, на базе которого создаётся добровольная дружина),

материальное поощрение наиболее активным дружинникам (от исполкомов или предприятий).

Кого могут взять в дружинники, а кого - нет?

В УВД Брестского облисполкома также рассказали о критериях отбора дружинников. В добровольную дружину могут вступить только совершеннолетние граждане с хорошей физподготовкой. По сути, на этом объективные критерии отбора заканчиваются, остальные, озвученные в милиции, носят весьма оценочный характер:

от­ветственность за порученное дело,

по­рядочность,

доброжелательность,

тре­бовательность,

понимание своей роли в обеспечении общественного порядка,

“искреннее желание не наказать, а вовремя остановить человека, уберечь его от серьезных правонарушений”.

А вот объективных критериев, которые могут стать препятствием для желающих вступить в добровольную дружину, в милиции озвучили больше. Дружинниками не могут стать:

имеющие судимость,

состоящие на учете в лечебно-профилактических организациях ввиду психического заболевания, наркомании или алкого­лизма,

признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

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