Отгулы, бесплатная страховка и не только. В милиции рассказали, какие льготы предоставляют белорусским дружинникам
В милиции Брестской области рассказали о том, какие льготы и гарантии получают белорусские дружинники. «Кому-то может показаться, что они исчезли из нашей жизни еще с распадом СССР, но это не так», - сообщил старший инспектор по разрешительной работе Ивацевичского РОВД Сергей Щурко.
Как пояснил старший инспектор, в состав добровольных дружин, как правило, входят “социально активные” граждане, “неравнодушные к тому, что происходит” и готовые помочь сотрудникам милиции. Как правило, их привлекают к следующим работам:
- тематическим профилактическим рейдам милиции, МЧС, ОСВОД и т.д,
- выявлению мест возможного нахождения несовершеннолетних в вечернее время,
- вечернему патрулированию жилых районов,
- обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий (таких как прошедшие президентские выборы, например).
За это дружинники могут рассчитывать от государства на определённое поощрение, а именно:
- обязательное личное страхование (либо за счет средств местных бюджетов, либо за счёт средств юридических лиц, создавших добровольную дружину),
- отгулы на работе за активное участие в охране правопорядка,
- возможность первоочередного отпуска, а также дополнительные дни к положенному отпуску (это может быть прописано в коллективном договоре предприятия, на базе которого создаётся добровольная дружина),
- материальное поощрение наиболее активным дружинникам (от исполкомов или предприятий).
Кого могут взять в дружинники, а кого - нет?
В УВД Брестского облисполкома также рассказали о критериях отбора дружинников. В добровольную дружину могут вступить только совершеннолетние граждане с хорошей физподготовкой. По сути, на этом объективные критерии отбора заканчиваются, остальные, озвученные в милиции, носят весьма оценочный характер:
- ответственность за порученное дело,
- порядочность,
- доброжелательность,
- требовательность,
- понимание своей роли в обеспечении общественного порядка,
- “искреннее желание не наказать, а вовремя остановить человека, уберечь его от серьезных правонарушений”.
А вот объективных критериев, которые могут стать препятствием для желающих вступить в добровольную дружину, в милиции озвучили больше. Дружинниками не могут стать:
- имеющие судимость,
- состоящие на учете в лечебно-профилактических организациях ввиду психического заболевания, наркомании или алкоголизма,
- признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
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