ГАИ Беларуси стала использовать скрытых «дружинников в движении», чтобы штрафовать водителей на дорогах

Опубликовано: 05.10.2022 14:03 , Обновлено: 16.05.2023

Сотрудники белорусской Госавтоинспекции начали привлекать «дружинников», чтобы они негласно (скрытно) контролировали ситуацию на дорогах и помогали привлекать водителей к административной ответственности.

Такой эксперимент уже проводят в Гомельской области. Членов «добровольной дружины» приставляют к инспекторам ГАИ и выдают им средства фиксации.

Дружинники и ДПСники «прямо в движении» выявляют нарушителей. Они ездят на машинах, которые ничем не выделяются на дорогах. Как правило, экипажи следуют по маршрутам с наиболее аварийными участками дорог.

Если кто-то заметил нарушителя, но остановить его невозможно, ГАИшник передает эту информацию другим нарядам, чтобы те задержали водителя.

Чаще всего фиксируют превышение скорости, переход проезжей части в неположенном месте, выезд на встречную полосу и др.

Как рассказали в ГАИ Гомельщины, всего у них служат более 260 добровольных дружинников.

Ранее Телеграф рассказывал, что с 27 октября в силу вступят изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Согласно им, водители обязаны будут иметь при себе всего два документа. Но есть еще пара нюансов.

Какие документы водители в Беларуси должны иметь при себе с 27 октября 2022 года