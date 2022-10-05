ГАИ Беларуси стала использовать скрытых «дружинников в движении», чтобы штрафовать водителей на дорогах
Сотрудники белорусской Госавтоинспекции начали привлекать «дружинников», чтобы они негласно (скрытно) контролировали ситуацию на дорогах и помогали привлекать водителей к административной ответственности.
Такой эксперимент уже проводят в Гомельской области. Членов «добровольной дружины» приставляют к инспекторам ГАИ и выдают им средства фиксации.
Дружинники и ДПСники «прямо в движении» выявляют нарушителей. Они ездят на машинах, которые ничем не выделяются на дорогах. Как правило, экипажи следуют по маршрутам с наиболее аварийными участками дорог.
Если кто-то заметил нарушителя, но остановить его невозможно, ГАИшник передает эту информацию другим нарядам, чтобы те задержали водителя.
Чаще всего фиксируют превышение скорости, переход проезжей части в неположенном месте, выезд на встречную полосу и др.
Как рассказали в ГАИ Гомельщины, всего у них служат более 260 добровольных дружинников.
Ранее Телеграф рассказывал, что с 27 октября в силу вступят изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Согласно им, водители обязаны будут иметь при себе всего два документа. Но есть еще пара нюансов.
Какие документы водители в Беларуси должны иметь при себе с 27 октября 2022 года