"Отдаю даром телевизор" - Милиция предупредила белорусов об опасности "соседских подарков"

Опубликовано: 10.12.2024 13:01 , Обновлено: 10.12.2024

В УВД Минского облисполкома сообщили 10 декабря, что белорусы в домовых чатах стали получать предложения получить даром бытовую технику или мебель. Правоохранители пояснили, в чем может быть опасность такого "подарка".

Как [link href=“https://t.me/minobl_uvd/47503” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в милиции, предложения такого рода в домовых чатах - это новая мошенническая схема. По информации правоохранителей, аферисты предлагают бесплатно отдать якобы ненужную мебель и бытовую технику.

“Отдаю даром телевизор Iffalcon, диагональ - 65, коробка в комплекте. Обмен не предлагать, отдам просто в хорошие руки”, - [link href=“https://t.me/minobl_uvd/47503” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в одном из сообщений на опубликованном милицией скриншоте.

Фото: УВД Минского облисполкома

Тем, кто откликнулся на сообщение, говорят о готовности встретиться лично через пару дней. Однако, продолжили в УВД Минского облисполкома, перед встречей “сосед” из чата предупреждает, что из-за своего отъезда может отправить подарок только через курьера.

Затем мошенники предлагают установить приложение, чтобы якобы отслеживать доставку посылки. “Данное приложение — ловушка мошенников. Установленное приложение подключаются к вашему телефону зеркально”, - утверждают правоохранители.

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Они пояснили, что после установки приложения аферисты смогут увидеть все переписки владельца гаджета, получить доступ к заметкам, где могут храниться различные пароли.

В УВД Минского облисполкома призвали предупредить об этой схеме знакомых и близких.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанка перевела человеку, которого назвали “живодером”, больше 800 рублей, чтобы выкупить свою собаку. Как передали в минской милиции, он пообещал привезти питомца в коробке после получения денег. В ведомстве привели детали случившегося.

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Также мы рассказывали, что в Следственном комитете (СК) назвали три онлайн-магазина в Instagram, где белорусам не стоит совершать покупки: это, по информации правоохранителей, пристанище мошенников.

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