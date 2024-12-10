"Отдаю даром телевизор" - Милиция предупредила белорусов об опасности "соседских подарков"
В УВД Минского облисполкома сообщили 10 декабря, что белорусы в домовых чатах стали получать предложения получить даром бытовую технику или мебель. Правоохранители пояснили, в чем может быть опасность такого "подарка".
Как [link href=“https://t.me/minobl_uvd/47503” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в милиции, предложения такого рода в домовых чатах - это новая мошенническая схема. По информации правоохранителей, аферисты предлагают бесплатно отдать якобы ненужную мебель и бытовую технику.
“Отдаю даром телевизор Iffalcon, диагональ - 65, коробка в комплекте. Обмен не предлагать, отдам просто в хорошие руки”, - [link href=“https://t.me/minobl_uvd/47503” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в одном из сообщений на опубликованном милицией скриншоте.
Тем, кто откликнулся на сообщение, говорят о готовности встретиться лично через пару дней. Однако, продолжили в УВД Минского облисполкома, перед встречей “сосед” из чата предупреждает, что из-за своего отъезда может отправить подарок только через курьера.
Затем мошенники предлагают установить приложение, чтобы якобы отслеживать доставку посылки. “Данное приложение — ловушка мошенников. Установленное приложение подключаются к вашему телефону зеркально”, - утверждают правоохранители.
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Они пояснили, что после установки приложения аферисты смогут увидеть все переписки владельца гаджета, получить доступ к заметкам, где могут храниться различные пароли.
В УВД Минского облисполкома призвали предупредить об этой схеме знакомых и близких.
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