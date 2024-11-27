Минчанке позвонили "работники" "Водоканала" и "правоохранитель". Но 20 тыс. рублей отдала "представителю банка"

Опубликовано: 27.11.2024 14:00 , Обновлено: 27.11.2024

Жительнице Заводского района Минска на домашний телефон позвонили сначала якобы работники "Водоканала", а потом будто бы "правоохранитель". Но 20 тыс. рублей она отдала ни первым, ни второму, а человеку, который представился сотрудником банка.

В минской милиции рассказали, что назвавшие себя сотрудниками “Водоканала” попросили девушку предоставить свои личные данные якобы для замены счетчиков. И минчанка согласилась: продиктовала номер телефона, место жительства, серию и номер паспорта.

В это же время ей позвонил в мессенджере будто бы правоохранитель. Он сказал, что девушка общается по домашнему телефону не с работниками “Водоканала”, а с мошенниками, и потребовал прекратить разговор с ними.

Этот “правоохранитель” смог убедить минчанку, что аферисты оформили на нее четыре кредита. “Для того, чтобы исправить эту ситуацию, девушка должна сама приехать в банки и лично оформить все займы”, - передали в милиции.

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Минчанка так и сделала, а после по указанию звонившего передала полученные в банках 20 тыс. рублей мужчине, который представился сотрудником банка и пообещал использовать деньги для погашения кредитов. Девушке даже дали какие-то документы в качестве подтверждения.

И только после этого она поняла, что ее обманули через такую мудреную схему. По информации милиции, сыщики Заводского РУВД установили личность 39-летнего курьера (“работника банка”) и задержали его. Он успел передать деньги посреднику и рассказал, что нашел такую подработку в мессенджере.

Правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Следственного комитета (СК), в Беларуси зафиксировали рост вымогательств. Так, правоохранители в четыре раза чаще начали сталкиваться с клеветой, распространением персональных данных и интимной информации. Вместе с этим в СК рассказали, каких секретных кодов белорусам, наоборот, не стоит опасаться.

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