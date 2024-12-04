Минчанка отдала "живодеру" больше 800 рублей для выкупа своей собаки. Что произошло?

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Опубликовано: 04.12.2024 17:31 , Обновлено: 04.12.2024

Минчанка перевела человеку, которого назвали "живодером", больше 800 рублей, чтобы выкупить свою собаку. Как передали в минской милиции, он пообещал привезти питомца в коробке после получения денег. В ведомстве рассказали детали случившегося.

Минчанка сообщила правоохранителям, что у нее пропала собака. Она искала ее в том числе в интернет-сообществах. Как передали в милиции, вскоре женщине написала в соцсети “ВКонтакте” неизвестная, которая утверждала, что пропавшее животное продают в интернете.

“Заявительница перешла по ссылке и перевела деньги, чтобы узнать данные продавца, после чего написала ему”, - [link href=“https://t.me/police_minsk/24426” target=“_blank” rel=“noopener”] продолжили [/link] в ГУВД Мингорисполкома. Этот “продавец” сказал, что питомец у него, и потребовал внести предоплату, иначе навредит собаке.

Минчанка согласилась, после чего ей написала неизвестная и заявила, что этот мужчина еще и живодер. Женщина испугалась, перевела деньги “продавцу” с просьбами не трогать животное. В ответ на это он снова потребовал заплатить и пообещал отдать собаку в условленном месте.

Скриншот: видео ГУВД Мингорисполкома

После этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям. Те возбудили уголовное дело.

Ранее Telegraf.news писал, что жительнице Заводского района Минска на домашний телефон позвонили сначала якобы работники “Водоканала”, а потом будто бы “правоохранитель”. Но 20 тыс. рублей она отдала ни первым, ни второму, а человеку, который представился сотрудником банка.

Минчанке позвонили «работники» «Водоканала» и «правоохранитель». Но 20 тыс. рублей отдала «представителю банка»