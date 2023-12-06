От Могилёва до Охотского моря. На Беларусь надвигается «антициклон-зверюга». Когда ждать усиления морозов?

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Опубликовано: 06.12.2023 09:37 , Обновлено: 06.12.2023

На Беларусь надвигается мощный антициклон, сформировавшийся в арктической воздушной массе. По прогнозам синоптиков, он вполне может развиться до самого крупного барического образования на планете. Узнали, когда "антициклон-зверюга", из-за которого среднесуточная температура воздуха опускается ниже нормы на 15-20°, доберётся до Беларуси.

По данным авторов телеграм-канала «Надвор’е», давление в центре антициклона “В” прогнозируется на уровне 1064 гПа при норме 1013 гПа.

“Зверюга, а не антициклон. Его циркуляцией будет охвачена большая половина нашего материка. (…) Если взять изобару в 1018 гПа, то его протяженность составит около 9000 км от востока Могилевской области до побережья Охотского моря!”, - рассказали специалисты.

По прогнозам синоптиков, на более холодной, восточной половине антициклона температура воздуха будет как минимум -35..-40°С, что примерно на 20 градусов холоднее, чем обычно в это время года в этих местах.

Фото: тг-канал «Надвор’е»

Развиваться эта “крупнейшая отрицательная аномалия на планете” начнёт уже во второй половине недели, предупредили синоптики. Однако, в Беларуси совсем уже “сибирских” морозов не прогнозируется.

Фото: тг-канал «Надвор’е»

“С вечера среды начнётся, ожидайте. Над севером РФ окрепнет антициклон и переменит циркуляцию в нашем регионе. С юго-востока – востока начнёт задувать сухой холодный ветер и температура на большей части Беларуси опустится ниже 10° мороза”, - рассказали в тематическом телеграм-канале.

Западные районы Брестской области пока будут исключением из-за “зоны тёплого фронта”, но вскоре похолодание доберётся и туда, предупредили синоптики.

Самые холодные ночи, по прогнозам специалистов, будут с 8 на 9 и с 9 на 10 декабря: численная модель прогноза погоды СМС выдала на эти ночи морозы до 12–14°С, по востоку - до -18°С.

“В пятничку днём возможен снежок и будет немного теплее, а днём воскресенья, 10 декабря, к нам попытается прорваться тепло из Атлантики с дождём и гололёдами. Но пока это не точно”, - рассказали авторы телеграм-канала.

Фото: тг-канал «Надвор’е»

В Белгидромете также сообщили о приближении “обширного холодного антициклона”. В ближайшие два дня, 7-8 декабря , Беларусь будет находится на его периферии, тогда как центр будет оставаться над северо-востоком Европейской территории России.

Сильных осадков в это время белорусские синоптики не прогнозировали - лишь местами в западных районах небольшой кратковременный снег. А вот гололедица и порывистый ветер могут доставить белорусам неприятностей в эти дни.

Температура воздуха, по данным Белгидромета, ночью будет опускаться до -7..-13°С (при прояснениях -14..-16°С), максимальная днем - в диапазоне -2..-9°С.

Напомним, согласно предварительному прогнозу синоптиков на декабрь, этот месяц сполна оправдает своё белорусское название — “снежань”. Ожидается, что средняя температура в декабре в Беларуси будет ниже нормы, а вот осадков в некоторых регионах, наоборот, будет больше обычного.

Синоптики спрогнозировали “прилично холодный” декабрь в Беларуси. Где снега выпадет на 50% больше обычного?