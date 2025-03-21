От -6°С до +15°С, снег и порывистый ветер. Синоптики изменили прогноз на выходные для Беларуси из-за Скандинавского антициклона
Синоптикам пришлось скорректировать свой прогноз на грядущие выходные для Беларуси из-за изменившейся метеорологической ситуации. Если в начале недели специалисты настраивали белорусов на солнечные и достаточно тёплые выходные, то в свежем оперативном прогнозе на ближайшие три дня журналисты Telegraf.news увидели весь спектр мартовского погодного разнообразия - и мокрый снег, и приличные ночные морозы, и сильный порывистый ветер, и даже грозы. К счастью, без весеннего солнышка тоже не обойдётся, поэтому кардинально менять планы на выходные, вероятнее всего, белорусам не придётся.
Так, авторы тематического Telegram-канала “Метеовайб” объяснили, что небольшие изменения в метеообстановке вызваны тем, что в пятницу, 21 марта, Беларусь оказалась фактически зажата между двумя антициклонами. В результате в барическом размытом поле оформился небольшой циклон. Из-за него к концу дня усилится облачность, а к ночи в отдельных районах можно ожидать осадки, которые могут сохраниться в течение субботы, 22 марта, но лишь по западу Беларуси.
Уже в субботу с севера на территорию Республики начнёт надвигаться Скандинавский антициклон. Он, по прогнозам специалистов, будет вытеснять более теплую воздушную массу с северо-востока Беларуси и, в числе прочего, принесёт порывистый ветер, скорость которого может достигать 14 м/с.
Этот прогноз согласуется с оперативными данными Белгидромета. Там также предупредили белорусов о небольших осадках в виде снега, мокрого снега и дождя в ближайшие три дня. В ночные часы и по утрам будет сохраняться слабый гололед, предупредили синоптики.
На субботу, 22 марта , Белгидромет также спрогнозировал порывистый ветер - от слабого до умеренного, а также существенные температурные колебания в течение суток - от -3..+3°С ночью, до +6°С (по северо-востоку) и+14°С (по юго-западу) днём.
В воскресенье, 23 марта , и понедельник, 24 марта , по информации Белгидромета, на погоду в Республике повлияют фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы. Они также обеспечат облачную погоду и принесут кратковременные осадки (в том числе, в виде мокрого снега, особенно на Витебщине, в большинстве же районов - в виде дождя) и усиление порывистого ветра.
Что же до температуры, то, по предварительному прогнозу, она будет колебаться в следующих диапазонах:
- 23 марта - ночью от -6°С на севере до +3°С на юге страны, днём, соответственно, до +5..+12°С,
- 24 марта - ночью в диапазоне -1..+6°С по стране, днём в среднем +4..+11°С, на юго-западе - до +15°С.
Кроме того, на понедельник, 24 марта, Белгидромет спрогнозировал грозы с сильным порывистым ветром - для отдельных районов Гродненской и Брестской областей.
Где перед выходными ограничили посещение лесов?
В преддверии выходных не лишним будет также напомнить о действующих ограничениях на посещение белорусских лесов. Хотя полных запретов по состоянию на 18:00 21 марта нет ни в одном районе Беларуси, ограничения, судя по интерактивной карте Министерства лесного хозяйства, введены в 23 районах - в Минской, Гродненской и Брестской областях:
- Каменецкий,
- Пружанский,
- Берёзовский,
- Ивацевичский,
- Барановичский,
- Ляховичский,
- Свислочский,
- Берестовицкий,
- Волковысский,
- Мостовский,
- Щучинский,
- Вороновский,
- Лидский,
- Дятловский,
- Столбцовский,
- Дзержинский,
- Минский,
- Пуховичский,
- Смолевичский,
- Червенский,
- Борисовский,
- Березинский,
- Узденский.
[info_b]Поскольку информация на сайте Минлесхоза постоянно обновляется, перед посещением леса рекомендуем свериться с актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах. Оперативную информацию можно отслеживать по интерактивной карте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]
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