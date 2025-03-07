Минлесхоз ввёл первые запреты и ограничения на посещение лесов. Где и за что белорусам грозит штраф до 1260 рублей?

Опубликовано: 07.03.2025 11:18 , Обновлено: 07.03.2025

Министерство лесного хозяйства впервые с начала весны объявило о введении запретов и ограничений на посещение белорусских лесов. Журналисты Telegraf.news изучили карту запретов ведомства и разобрались, чем режим ограничений отличается от режима запрета и за какие действия могут грозить серьёзные штрафы - до 1260 рублей.

По состоянию на 11:00 пятницы, 7 марта, карта запретов и ограничений Минлесхоза выглядела следующим образом:

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси, 7 марта 2025 года

По данным ведомства, из-за ухудшившейся ситуации с лесными пожарами к ограничительным мерам решили прибегнуть в Брестской области. Так, полный запрет на посещение лесов ввели в следующих районах:

Лунинеций,

Барановичский.

Ограничения на посещения лесов с 7 марта также действуют в следующих районах:

Ляховичский,

Кобринский.

[info_b]За актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза по [link href=“https://www.mlh.by/maps/map.php” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Чем отличаются запреты от ограничений?

Любые ограничения и запреты на посещение лесов вводят власти конкретного района, исходя из складывающейся погодной ситуации, по согласованию с МЧС и лесхозами. Ограничения вводят при III классе пожарной опасности, однако, ограничения при этом могут вводиться полные или частичные (подробности местные власти, как правило, сообщают на официальных интернет-порталах и дублируют информацию в районных печатных изданиях).

Как правило, в “жёлтых” районах при ограничениях на посещение лесов запрещается:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

А вот полный запрет (на карте он обозначен красным цветом) вводят при IV-V классах пожароопасности. В этом случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях.

Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета?

За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях Беларуси предусмотрены отдельные штрафы:

посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня);

(до 504 рублей сегодня); если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников - до 30 базовых величин (до 1260 рублей сегодня).

Ранее Telegraf.news рассказал, что наказать за нарушение действующего запрета на посещение леса в Беларуси могут не только если вас “поймают за руку” сотрудники гослесохраны, которые регулярно патрулируют леса, но и вычислив нарушителя по “фотоловушкам”, повсеместно установленным в лесных массивах.

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А в 2022 году в Пуховичском районе и вовсе произошёл случай, когда мужчина отправился за грибами, но заблудился. После того, как его спасли сотрудники МЧС и лесники, мужчине выписали штраф - именно за нарушение запрета на посещение леса.

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