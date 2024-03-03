От -6 до +13. Где синоптики пообещали белорусам мокрый снег с 4 по 6 марта?

Опубликовано: 03.03.2024 17:26 , Обновлено: 03.03.2024

В понедельник, 4 марта, и во вторник, 5-го, по прогнозам Белгидромета, Беларусь будет находиться в зоне высокого атмосферного давления, поэтому жителям большинства районов республики можно не опасаться серьезных осадков. Однако на западе и юго-западе ожидают дождь, периодически с мокрым снегом, туман и, естественно, местами гололедицу. По остальной территории республики должно быть относительно сухо. Влажность в ближайшие дни спрогнозировали высокую – до 80%. Ветер без порывов, умеренный юго-западный, переходящий в северо-восточный, но это только до среды. А вот в среду, 6 марта, по прогнозам синоптиков, похолодает. И ветер усилится.

Понедельник, 4 марта

Синоптики предсказали, что 4 марта погодные условия в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночь выдастся малооблачной, а днем установится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, по крайнему юго-западу днем пройдут кратковременные дожди со снегом. Ночью и утром в отдельных районах – слабый туман, кое-где – гололед. Ветер умеренный, восточный и юго-восточный.

В ночь на понедельник столбик термометра на большей части республики приблизится к нулю. И даже упадет пониже. Впрочем, «минуса» к утру уже не будет, и к полудню можно ожидать резкий взмах температурных качелей. Температуру воздуха ночью Белгидромет спрогнозировал от 0 до -6°С , по юго-западу – до +3°С . Днем от +2…+8°С . А белорусский синоптик Дмитрий Рябов – даже до +13°C !

Вот погодка на понедельник в инфографике:

Вторник, 5 марта

Второй день недели будет похож на первый. Так же облачно с прояснениями. Но вероятность осадков несколько повысится: дождь с мокрым снегом могут замочить большую часть территории республики, но кратковременно. Ночью и утром местами – слабые туман и гололед с гололедицей. Ветер все еще умеренный, но уже с небольшими порывами.

По информации Белгидромета, температуру воздуха следует ожидать такую: минимальная ночью -4..+3°С , максимальная днем +1..+8°С , по югу Беларуси до +11°С . По данным Рябова – от +4 до +10°C .

**** Среда, 6 марта

Начиная со среды, 6 марта, погоду будут формировать атмосферные фронты с юга Европы. Синоптики Белгидромета предсказали на этот день облачную погоду с прояснениями и осадками – дождя и снега. А еще – туман по утрам, влажность до 80% и северо-восточный ветер, но уже постоянно умеренный, а с порывами. Переменная облачность станет более резкой. Ночью и утром кое-где гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С , по юго-западу страны она составит +1..+2°С , максимальная днем -1..+6°С . Рябов «от себя» прибавил один градус – до +7 .

Погода на март

Ранее Телеграф писал, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов, анонсируя на канале ОНТ погоду в марте, предупредил, что «прятать куртки пока еще рано». Он спрогнозировал, что температура воздуха в марте будет выше климатической нормы, но похолодания не исключил. И рассказал, возможны ли грозы.

Какой будет погода в марте в Беларуси? Рябов дал прогноз на четвертый «зимний месяц»