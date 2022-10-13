От -4°С до +19°С. Белгидромет сообщил, где будет холоднее и теплее всего в пятницу и на выходных

Опубликовано: 13.10.2022 16:30 , Обновлено: 13.10.2022

Синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности на 14 октября. В четырех областях ночью и утром сохранится опасность из-за тумана. Но погода преподнесет и температурные сюрпризы в пятницу и на выходных 14-16 октября.

В пятницу белорусов ждет ночной и утренний туман, переменная облачность и почти без дождей.

Во многие районы Беларуси ночью придут заморозки до 0..-4°С. Местами температура составит+1..+5°С. Но уже днем воздух прогреется от +8 до +14°С. А по западу Беларуси вообще достигнет +16°С.

Вот как температура распределилась по областям на карте МЧС:

В субботу 15 октября утром и днем на крайнем западе страны могут пройти недолгие дожди. И снова Беларусь накроет туман.

Заморозки 0..-2°С этой ночью придут в крайние юго-восточные районы республики. У остальных ожидается +1..+7°С, а на западе вообще +9°С. Днем температура воздуха составит +11..+17°С.

В воскресенье 16 октября снова в некоторых населенных пунктах пройдут дожди. Да и туман никуда не денется.

Ночью температура составит +1..+8°С. А на крайнем юго-востоке — опять заморозки 0..-2°С. На западе она поднимется до + 9..+11°.

Днем же в стране прогнозируют +11..+17°С. А в юго-западных районах обещают до +19°С.

Чего нужно опасаться при тумане?

В тумане особенно внимательными стоит быть на дороге. Так, спасатели советуют водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Кроме того, стоит увеличить обычную дистанцию и снизить скорость.

А еще им не стоит внезапно тормозить. Лучше делать это плавно.

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