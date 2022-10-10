Когда в Беларуси пойдут грибы? Министр сельского хозяйства ответил

Опубликовано: 10.10.2022 21:16 , Обновлено: 10.10.2022

В 2022 году грибов было мало и не везде в Беларуси. Грибники измучали Google запросами "где пошли грибы в Беларуси". Откуда же ему знать? А вот министр сельского хозяйства Александр Кулик, казалось бы, более осведомлен.

На вопрос когда в Беларуси пойдут грибы, чиновник [link href=“https://ctv.by/gde-podeshevle-kupit-pilomaterialy-i-poydut-li-eshchyo-griby-intervyu-s-ministrom-lesnogo-hozyaystva” rel=“noopener” target=“_blank”] ответил [/link] максимально пространно:

“Почти 40-градусная жара сделала свое дело. Грибница высохла, но вместе с тем надежды люди не теряют. Грибы будут. Или в этом году или в следующем”.

Как вам прогноз профессионала? ?

Кстати, ранее Телеграф сообщил, что польская лесная служба опубликовала советы, как правильно собирать грибы. Заодно там разрешили вечный спор — срезать их ножом, или же просто выдергивать.

Новость Телеграф