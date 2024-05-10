От -3°С до +19°С. Какую погоду на больших майских выходных принесёт белорусам антициклон Uwe из Скандинавии?

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Опубликовано: 10.05.2024 14:21 , Обновлено: 10.05.2024

На горизонте у белорусов уже замаячили большие выходные. И если кто-то строил планы на шашлыки и посиделки у озера, предупреждаем: запаситесь тёплой одеждой. Зимние куртки доставать не надо, а вот носки и свитеры — вполне. По данным синоптиков, в Республику надвигается скандинавский антициклон Uwe, который окажется не слишком благосклонным.

Так, специалисты тематического канала о погоде Nadvorie рассказали, что, начиная с пятницы, 10 мая, в Беларусь придёт антициклон из Скандинавии. Это чревато сильными порывами ветра, которые преимущественно ожидаются в субботу, 11 мая. Кроме того, изрядно штормит и Солнце: там снова геомагнитные бури.

А вот синоптики Белгидромета отметили, что в субботу, 11 мая, после заката по юго-востоку сохранится влияние “уходящего фронтального раздела”, вслед за которым к нам придёт область повышенного атмосферного давления. Это означает, что жителей Синеокой ждёт облачная погода с прояснениями.

Местами синоптики пообещали кратковременные дожди, а кое-где днём — и грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, поэтому стоит быть осторожными. Температура воздуха в тёмное время суток составит от +1°С по северо-западу до +9°С по югу страны, а днём столбик термометра поднимется максимум до +10..+16°С.

В воскресенье, 12 мая, * *погодные условия также будет определять область повышенного атмосферного давления. Снова облачно, снова с прояснениями. Ожидается, что в Беларуси в этот день будет преимущественно без осадков, лишь утром и днём на востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег. Ночью температура поднимется до +1..+5°С, а местами и вовсе ожидаются заморозки: 0..-3°С. Днём потеплеет от +9°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны.

В понедельник, 13 мая, по-прежнему сохранится область повышенного атмосферного давления. Белорусов ждёт облачная с прояснениями погода. По информации синоптиков, в основном будет без осадков. После заката столбик термометра поднимется до +1..+6°С, а вот по северо-востоку во многих районах снова заморозки: 0..-3°С. Днём воздух по Республике прогреется до +11..+17°С, а по юго-западу страны — до +19°С.

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