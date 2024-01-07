От -29 до +3 – синоптики в Беларуси предупредили о «резких перепадах» с 8 по 14 января. А снег будет?

Опубликовано: 07.01.2024 12:14 , Обновлено: 07.01.2024

С начала нового года небесная канцелярия очень круто напомнила нам, что на календаре зима. Арктический воздух стремительно ворвался на территорию Беларуси и принес сильные морозы. Однако это ненадолго, рассказал штатный синоптик гостелеканала ОНТ Дмитрий Рябов, грядут погодные перемены.

Совсем скоро вернется мягкая зима, пообещал Рябов. При этом, по его словам, погода будет очень неустойчивой – с резкими перепадами температуры и давления.

В понедельник и вторник , 8 и 9 января , в Беларусь придет холодный скандинавский антициклон, спрогнозировал метеоролог и уточнил:

«Он принесет с собой облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, только днем во вторник по северо-востоку пройдет небольшой снег».

В свою очередь, Белгидромет еще более усугубил температуру на понедельник: «Ночью и утром 8 января (понедельник) по северу страны минимальная температура воздуха понизится до -25 -29°С».

Рябов отметил, что морозы в первые два дня недели еще не отступят: ночью будет от -11 по юго-западу до -24 по северо-востоку. Днем в понедельник – от -10 до -15 градусов, во вторник – до -10.

В среду, 10 января , по словам синоптика, придут более теплые воздушные массы с территории Западной Европы: они принесут кратковременный снег и потепление – от -2 до -7 ночью, от 0 по западу до -8 по северо-востоку днем.

Ночью в четверг, 11 января , Рябов пообещал от -3 до +3. А в пятницу, 12 января, по его словам, ночная температура снова качнется в сторону холода – от -4 по юго-западу до -17 по востоку.

«Что касается погоды днем, то в четверг будет около 0, в пятницу резко похолодает – от -10 по юго-западу до -18 по северо-востоку”, – спрогнозировал Рябов.

Выходные, 13 и 14 января , ожидаются ненастными, спрогнозировал Рябов, «со снегом и порывистым ветром».

«В середине дня в субботу будет от -9 до -15, в воскресенье – до -5 градусов», – рассказал метеоролог ОНТ.

Погода на 7 января по областным городам

В Беларуси в ночь на воскресенье, 7 января, по северу страны минимальная температура воздуха понижалась до -25 -26°С, сообщил Белгидромет. И уточнил, что холод сохранится до вечера: от -8°C по юго-западу до -20°C по северо-востоку. Атмосферное давление будет расти, сообщили метеорологи. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом же, со ссылкой на Белгидромет, предупредит и в МЧС. И напомнили факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.

Минск. Переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -12..-14°C.

Витебск. Переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -16..-18°C.

Брест. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -8..-10°C.

Гродно. Переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -10..-12°C.

Гомель. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -12..-14°C.

Могилев. Переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -14..-16°C.

Ранее Телеграф писал, что Министерство внутренних дел объявило о переходе на усиленный режим работы на выходные, 6 и 7 января. В ведомстве пообещали принять “повышенные меры безопасности”, к которым белорусов попросили “отнестись с пониманием”. В числе прочего, как заявили в МВД, на улицы будут выведены дополнительные пешие наряды милиции и автопатрули. В ГАИ также пообещали в эти дни “дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности”.

Милиция и ГАИ объявили об усилении на выходные. Куда пообещали направить пешие наряды и автопатрули?