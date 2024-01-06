Милиция и ГАИ объявили об усилении на выходные. Куда пообещали направить пешие наряды и автопатрули?

Опубликовано: 06.01.2024 12:21 , Обновлено: 06.01.2024

Министерство внутренних дел объявило о переходе на усиленный режим работы на выходные, 6 и 7 января. В ведомстве пообещали принять "повышенные меры безопасности", к которым белорусов попросили "отнестись с пониманием". В числе прочего, как заявили в МВД, на улицы будут выведены дополнительные пешие наряды милиции и автопатрули. В ГАИ также пообещали в эти дни "дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности".

Причиной усиления стали запланированные праздничные мероприятия, приуроченные к Рождеству Христову, которое православные Беларуси отмечают 7 января. Для того, чтобы ” оказать содействие организаторам рождественских мероприятий” и обеспечить “личную и имущественную безопасность граждан”, а также дорожную безопасность МВД “наладило взаимодействие со всеми заинтересованными” сторонами и перевело в усиленный режим личный состав.

“Правопорядок в местах богослужений, а также на прилегающих территориях будет обеспечен пешими нарядами милиции и автопатрулями. Гражданам необходимо проявлять бдительность, своевременно информировать сотрудников милиции о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах”, - пояснил официальный представитель МВД Александр Купченя.

Участников праздничных мероприятий в ведомстве призвали “соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий” и “не допускать нарушений действующего законодательства”.

В свою очередь в ГАИ Минска пообещалиприблизить маршруты патрулирования и экипажи ДПС к православным храмам, где пройдут праздничные богослужения, и принять “дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности” в местах проведения рождественских мероприятий.

Ранее Телеграф сообщил, что с 5 января по всей Беларуси стартовала новая профилактическая акция ГАИ, направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Как ожидается, акция по всей стране продлится 10 дней — до 14 января включительно.

ГАИ объявила новое спецмероприятие по всей Беларуси. За кем пообещала усилить контроль до 14 января?